Mortal Kombat 1 تكشف عن ميغان فوكس بدور نيتارا

في العرض الترويجي الأخير للعبة Mortal Kombat 1، تم الكشف عن الممثلة ميغان فوكس باعتبارها الصوت والشكل وراء شخصية مصاصة الدماء Nitara. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أثار إعلان للمصارع السابق ديف باوتيستا الإثارة بين المشجعين. على الرغم من أن مشاركة Fox قد احتلت مركز الصدارة في العرض الترويجي، فمن الجدير بالذكر أن عودة Nitara هي أيضًا بمثابة كشف آخر عن مقاتل قابل للعب.

Nitara، التي ظهرت لأول مرة في Mortal Kombat: Deadly Alliance، تم التعبير عنها بواسطة Fox في اللعبة. يبدو أن تشابه الشخصية يعتمد على الممثلة أيضًا. وأعربت فوكس عن حماسها لهذا الدور، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بلعب دور نيتارا. واعترفت أيضًا بأهمية لعبة Mortal Kombat باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تاريخ ألعاب الفيديو، قائلة إنها تشعر بالفخر لكونها جزءًا من "واحدة من أعظم ألعاب الفيديو على الإطلاق".

يضم المقطع الترويجي الجديد أيضًا شخصية أخرى، Ashrah، والتي تم الكشف عنها سابقًا في "المقطورة الرسمية المنفية". ظهرت Ashrah، التي تم تقديمها في Mortal Kombat: Deception، في هذا العرض الترويجي الأخير، مما يزيد من الترقب لإصدار اللعبة.

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر. يمكن لعشاق السلسلة أن يتطلعوا إلى تجربة أسلوب اللعب المكثف والشخصيات المميزة التي تشتهر بها السلسلة. وبينما ننتظر إصدار اللعبة بفارغ الصبر، فمن الواضح أن إدراج ميغان فوكس بدور Nitara قد ولّد الإثارة بين المشجعين. شارك أفكارك حول عودة Nitara وتصوير ميغان فوكس في التعليقات أدناه.

مصادر:

– حساب مورتال كومبات على تويتر (@noobde)

– التغطية السابقة على Mortal Kombat 1 (المصدر غير متوفر)