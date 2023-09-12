العرض الترويجي للعبة Mortal Kombat 1 يكشف عن طريقة لعب Reiko وShang Tsung

أحدث عرض إطلاق للعبة Mortal Kombat 1 لا يمنح المشجعين نظرة خاطفة على طريقة اللعب لشخصيتي Reiko وShang Tsung فحسب، بل يكشف أيضًا عن حالات الوفاة المروعة الخاصة بهم. يعرض المقطع الترويجي عناصر القصة التي تتضمن إعادة ميلاد Shang Tsung في الكون الذي أنشأه Fire God Liu Kang. تظهر قدرات Shang Tsung الشهيرة في تغيير الشكل بشكل كامل، مما يسمح له بالتحول إلى خصومه وتقليد تحركاتهم.

تعتبر وفاة Shang Tsung مرعبة بشكل خاص، حيث يفتح جرحًا في صدر خصمه ويصب خليطًا كريهًا فيه، ويطلق العنان لرعب شيطاني يسلم لدغة وحشية. لقد اكتسبت هذه الوفاة بالفعل لقب "الوفاة الغريبة" بين المشجعين.

يقدم المقطع الترويجي أيضًا لمحة عن أسلوب اللعب لـ Reiko، الرجل الثاني في قيادة الجنرال Shao. تتضمن الضربة الساحقة التي يقوم بها Reiko رمي رمح في صدر خصمه، وكسره إلى قسمين، ثم ضرب جمجمته بالقطعة المتبقية.

بالإضافة إلى لقطات اللعب، كشف المطور NetherRealm أيضًا عن مجموعة من خيارات إمكانية الوصول للعبة Mortal Kombat 1. تتميز هذه الخيارات بأوصاف صوتية وإشارات للحركة التي تظهر على الشاشة والتي يتم تشغيلها في سياق اللعب، مما يجعل اللعبة أكثر شمولاً للاعبين ذوي القدرات المختلفة. .

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1 في 14 سبتمبر لأولئك الذين لديهم وصول مبكر من الإصدار المميز، وفي 19 سبتمبر للجميع. Shang Tsung هي مكافأة للطلب المسبق، وهي استمرار لتقليد تقديم شخصيات حصرية كحوافز للطلبات المسبقة.

لمزيد من المعلومات حول Mortal Kombat 1، يمكن للجماهير استكشاف الإعلان الأخير عن انضمام Nitara إلى القائمة، والتي عبرت عنها الممثلة Megan Fox. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقابلة مع رئيس التطوير Ed Boon من Gamescom، ومقطع دعائي مباشر يضم Dave Bautista، تكريمًا للإعلان التلفزيوني الشهير Mortal Monday.

مصادر:

– IGN.com