Mortal Kombat 1 ستحتوي على مظهر جان كلود فان دام جوني كيج

من المقرر أن يؤدي الإصدار القادم من Mortal Kombat 1 إلى تحقيق التعاون الذي طال انتظاره. بعد أكثر من 30 عامًا، سيظهر نجم الحركة الشهير جان كلود فان دام لأول مرة في سلسلة Mortal Kombat. بفضل الظهور الأخير لـ Ed Boon، مبتكر اللعبة، على Hot Ones، أصبح لدى المعجبين الآن أول لمحة عن الشكل الذي سيبدو عليه مظهر Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

تعود فكرة وجود Van Damme في Mortal Kombat إلى بداية اللعبة في أوائل التسعينيات. كان الهدف الأصلي هو إنشاء لعبة بعنوان "Van Damme the Arcade Game"، مع تطلعات لإبراز اسم الممثل بشكل بارز. لكن، بسبب ظروف مختلفة، لم يتحقق التعاون أبدًا.

في المقابلة، كشف بون أنهم تواصلوا مع فريق فان دام أثناء تطوير أول لعبة مورتال كومبات. ومع ذلك، ما إذا كان قد رفض أو أن الرسالة لم تصل إليه مطلقًا لا تزال غير واضحة. ومع ذلك، هذه المرة، كان الحظ إلى جانبهم، ونجحوا في تأمين مشاركة فان دام في المباراة.

يؤدي إدراج Van Damme في دور Johnny Cage إلى إعادة التعاون إلى دائرة كاملة، حيث تصور المطورون في البداية لعبة تتمحور حول نجم الحركة. الآن، سيتمكن اللاعبون من تجربة وجود Van Damme في Mortal Kombat 1 باعتباره الشخصية المميزة.

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1 في 19 سبتمبر 2023 لمنصات مختلفة، بما في ذلك الكمبيوتر الشخصي وNintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X | S. يمكن للمعجبين التطلع إلى الإصدار والاستمتاع بالمظهر الذي طال انتظاره لجان كلود فان دام في الامتياز.

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