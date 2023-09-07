ميغان فوكس تنضم إلى Mortal Kombat 1 بدور مقاتلة مصاصي الدماء Nitara

أعلنت NetherRealm Studios للتو عن إضافة مثيرة إلى سلسلة Mortal Kombat. تعود المقاتلة مصاصة الدماء Nitara في Mortal Kombat 1، ولن يؤدي دورها سوى الممثلة ميغان فوكس. يكشف العرض الترويجي الجديد للعبة عن المظهر المعاد تصميمه لـ Nitara، حيث يلهم شكل Fox مظهرها الجديد.

Nitara، المعروفة بأسلوبها القوطي، ترتدي الآن بدلة جسم ثقيلة مع لمسات معدنية وصدرية مشد. تدور طريقة لعبها حول القتال المشاجرة، حيث تؤدي هجماتها الدورانية القائمة على المخالب إلى سحب الدم وإحداث الفوضى. تستخدم Nitara أيضًا جناحيها لتقريب المسافة بينها وبين خصومها، وتطلق العنان لهجمات مدمرة.

سيكون من دواعي سرور محبي سلسلة Mortal Kombat معرفة أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها Nitara كمقاتلة قابلة للعب بشكل كامل منذ Mortal Kombat: Armageddon في عام 2006. وبينما ظهرت لفترة وجيزة في Mortal Kombat 11، فإن هذا يمثل عودتها الرسمية إلى القائمة.

تصف ميغان فوكس، التي أعطت صوتها للشخصية، نيتارا بأنها "نوع من مخلوق مصاصي الدماء" وهو شرير وصالح في نفس الوقت. تتمثل مهمة Nitara في إنقاذ شعبها، من خلال عرض قصة معقدة ومثيرة للاهتمام.

ينضم Fox إلى قائمة طويلة من مشاهير هوليود الذين شاركوا في سلسلة Mortal Kombat. قام ممثلون مثل Peter Weller وSylvester Stallone بإعادة تمثيل شخصياتهم المميزة في اللعبة، وستتميز Mortal Kombat 1 أيضًا بظهور رائع من JK Simmons وAntony Starr، من بين آخرين.

بالإضافة إلى الأخبار المثيرة بانضمام ميغان فوكس إلى اللعبة، كان هناك تسريب مؤسف فيما يتعلق بنسخة Mortal Kombat 1 على Nintendo Switch. وقد تمكن أحد اللاعبين من وضع أيديهم على اللعبة قبل أسبوعين من إصدارها الرسمي وشارك لقطات الشاشة والتفاصيل عبر الإنترنت، بما في ذلك قائمة القائمة الكاملة. يجب على المعجبين الذين يرغبون في تجنب المفسدين توخي الحذر عند تصفح محتوى Mortal Kombat 1.

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1 في 14 سبتمبر 2023 في الوصول المبكر. ترقبوا المزيد من التحديثات حول اللعبة واستعدوا لتجربة المعارك الضارية والوفيات الوحشية التي تشتهر بها سلسلة Mortal Kombat.

مصادر:

– استوديوهات نيذرريلم

– رديت.كوم

– GamesHub