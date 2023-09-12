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إطلاق Mortal Kombat 1 هذا الأسبوع: هل يمكنك استخدام الحيلة النيوزيلندية؟

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
إطلاق Mortal Kombat 1 هذا الأسبوع: هل يمكنك استخدام الحيلة النيوزيلندية؟

من المقرر إطلاق Mortal Kombat 1، إعادة التشغيل الناعمة المرتقبة لسلسلة القتال الشهيرة، في 14 سبتمبر من خلال الإصدار المميز. ومع ذلك، هناك خدعة يمكن للاعبين استخدامها للعب اللعبة مبكرًا، والمعروفة باسم خدعة نيوزيلندا.

لسنوات عديدة، كانت الحيلة النيوزيلندية بمثابة حل بديل شائع يسمح للاعبين بالوصول إلى الألعاب قبل تاريخ إصدارها الرسمي. تستفيد هذه الخدعة من اختلافات المنطقة الزمنية بين نيوزيلندا والمناطق الأخرى. وبسبب هذه الاختلافات، يتم إطلاق الألعاب أحيانًا في نيوزيلندا قبل يوم كامل تقريبًا من إطلاقها في أمريكا الشمالية.

لاستخدام الحيلة النيوزيلندية، يحتاج اللاعبون إلى تغيير إعدادات الوقت على منصات الألعاب الخاصة بهم لتتناسب مع المنطقة الزمنية لنيوزيلندا. من خلال خداع وحدة التحكم للاعتقاد بأنها موجودة في نيوزيلندا، يمكن للاعبين فتح اللعبة مبكرًا، حتى لو كانوا موجودين فعليًا في جزء مختلف من العالم. تعمل هذه الخدعة مع منصات Xbox وSteam.

ومع ذلك، فإن الحيلة النيوزيلندية لن تنجح مع إصدار الوصول المبكر للعبة Mortal Kombat 1. فمن المقرر أن يتم إطلاق اللعبة في وقت واحد في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من المستحيل لعبها مبكرًا باستخدام هذه الطريقة. إذا كنت تريد معرفة وقت الإصدار المحدد في منطقتك، فتحقق من المصادر الرسمية لهذه المعلومات.

ومع ذلك، بالنسبة للإصدار الأساسي من اللعبة، والذي سيتم إطلاقه في منتصف ليل 19 سبتمبر، يمكن تطبيق الحيلة النيوزيلندية. وهذا يعني أن Mortal Kombat 1 سيتم فتحها في نيوزيلندا في وقت أبكر من المناطق الأخرى.

من المهم ملاحظة أن مالكي PlayStation قد يواجهون بعض التعقيدات عند استخدام الحيلة النيوزيلندية. نظرًا لأن حسابات PlayStation محددة حسب المنطقة، فسيحتاج اللاعبون إلى إنشاء حساب نيوزيلندي وشراء اللعبة من متجر تلك المنطقة للعبها مبكرًا.

ستكون Mortal Kombat 1 متاحة على PlayStation 5 وNintendo Switch وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وEpic Games Store. إذا كنت تبحث عن مزيد من الأدلة والمعلومات حول اللعبة، فتأكد من مراجعة MK1 Game Hub.

مصادر:
– [المصدر 1: رابط للمصادر الرسمية]
– [المصدر 2: رابط للمعلومات الإضافية]
- [المصدر 3: الرابط إلى الدليل ذي الصلة]

By فيكي ستافروبولو

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