Nintendo Switch 2: المواصفات المشاع عنها وتاريخ الإصدار المحتمل

قدم تقرير حديث من مسرب ألعاب الفيديو المعروف NateTheHate مزيدًا من التفاصيل حول Nintendo Switch 2 المشاع. وفقًا لـ Nate، يُزعم أنه تم عرض النظام الجديد للمطورين خلف أبواب مغلقة في Gamescom 2023 في كولونيا، ألمانيا.

إحدى المعلومات الأساسية التي شاركها Nate هي أن العرض التوضيحي للعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild كان يعمل على النظام الجديد بدقة 4K و60 إطارًا في الثانية، مع أوقات تحميل أقصر بكثير مقارنة بجهاز Nintendo Switch الأصلي. . يشير هذا إلى أن المحول 2 قد يتمتع بقدرات أداء محسنة، خاصة عند الإرساء.

وقد ذكر أيضًا أن النظام الجديد قد يشتمل على تقنية DLSS (Deep Learning Super Sampling)، وتحديدًا DLSS 3.5. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تطبيق DLSS على Switch 2 قد لا يتضمن جميع الميزات الموجودة في إصدار الكمبيوتر الشخصي.

تم عرض عرض توضيحي آخر في Gamescom وهو The Matrix، والذي يبدو أنه يتساوى مع وحدات تحكم الجيل التالي من حيث الجودة المرئية، بما في ذلك إمكانات تتبع الأشعة المحسنة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن هذا العرض التوضيحي ربما لم يتم تشغيله على أجهزة أصلية، بل على جهاز كمبيوتر شخصي أو مجموعة أدوات تطوير بمواصفات مماثلة.

بينما أشارت المناقشات في Gamescom إلى تاريخ إصدار محتمل في مارس 2024، أعرب NateTheHate عن عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا التاريخ يشير إلى الكشف الرسمي أو الإطلاق الفعلي لجهاز Nintendo Switch 2.

أما بالنسبة للتوافق مع الإصدارات السابقة، فلا توجد معلومات محددة بشأن ما إذا كان النظام الجديد سيكون متوافقًا مع الألعاب التي تم إصدارها لجهاز Nintendo Switch الأصلي.

في حين أن هذه التفاصيل تقدم لمحة مثيرة للاهتمام عن جهاز Nintendo Switch 2 المشاع، فمن المهم التعامل مع هذه المعلومات بحذر لأنها لا تزال تعتمد على تسريبات لم يتم التحقق منها. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الشائعات دقيقة أم لا، وينتظر المشجعون بفارغ الصبر الإعلانات الرسمية من Nintendo أنفسهم.

المصادر: NateTheHate، رديت