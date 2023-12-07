تكشف الحفريات الجزيئية عن استراتيجيات التغذية القديمة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications عن رؤى رائعة حول عادات الأكل لدى أشكال الحياة القديمة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من مليار سنة. ومن خلال الجمع بين مجالات الجيولوجيا وعلم الوراثة، تمكن الباحثون من تحليل الآثار الكيميائية الموجودة في الصخور القديمة ودراسة التركيب الجيني للحيوانات الحديثة، وتسليط الضوء على كيفية تأثير التغيرات في الأرض المبكرة على التحولات في استراتيجيات التغذية.

الباحث الرئيسي ديفيد جولد، وهو أستاذ مشارك في قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، متخصص في علم الحفريات الجزيئية. يستخدم هذا المجال الناشئ الأدوات الجيولوجية والبيولوجية لدراسة تطور الحياة. ومن خلال التقدم التكنولوجي، يستطيع العلماء الآن استخراج البقايا الكيميائية للحياة القديمة من الصخور، حيث تكون الحفريات التقليدية نادرة في كثير من الأحيان.

أحد أنواع الآثار الكيميائية التي تم العثور عليها في الصخور التي يصل عمرها إلى 1.6 مليار سنة هو الدهون الستيرولية، والتي تنشأ من أغشية الخلايا. يمكن أن تستمر هذه الدهون لمئات الملايين من السنين. اكتشف الباحثون أنه في حين أن معظم الحيوانات اليوم تستخدم ستيرول يحتوي على 27 ذرة كربون (C27)، مثل الكوليسترول، فإن الفطريات تستخدم بشكل عام ستيرول C28، وتنتج النباتات والطحالب الخضراء ستيرول C29، المعروف أيضًا باسم فيتوستيرول.

وكشف تحليل الصخور التي يعود تاريخها إلى 850 مليون سنة عن آثار ستيرول C27، في حين ظهرت آثار ستيرول C28 وC29 بعد حوالي 200 مليون سنة. يشير هذا النمط إلى التنوع المتزايد للحياة في ذلك الوقت وتطور الفطريات والطحالب الخضراء. ومع ذلك، بدون البقايا المتحجرة، لا يستطيع الباحثون التأكد من الحيوانات أو النباتات التي أنتجت هذه الستيرول.

للحصول على فهم أوضح، أجرى جولد وفريقه تحليلًا جينيًا. ووجدوا أن جين smt، المسؤول عن إنتاج ستيرول أطول سلسلة، نشأ في وقت مبكر من تطور الحيوانات الأولى. ومن الجدير بالذكر أن هذا الجين خضع لتغيرات سريعة خلال نفس الفترة التي ظهرت فيها الفيتوستيرول لأول مرة في السجل الأحفوري. بمرور الوقت، فقدت العديد من سلالات الحيوانات جينة smt، مما يعني أن هذه الكائنات تخلت عن إنتاج الفيتوستيرول لأنها اعتمدت بشكل متزايد على مصدر الغذاء المزدهر الذي توفره الطحالب.

يشرح غولد: "إذا كنا على حق، فإن تاريخ الجين smt يؤرخ للتغير في استراتيجيات تغذية الحيوانات في وقت مبكر من تطورها، حيث تسجل هذه الحفريات الجزيئية للفيتوستيرول ظهور الطحالب في المحيطات القديمة".

توضح هذه الدراسة الأفكار القيمة التي يمكن اكتسابها من خلال الجمع بين التخصصات العلمية المتعددة لفك أسرار الحياة القديمة. من خلال دراسة الحفريات الجزيئية وتحليل البيانات الوراثية، يمكن للباحثين اكتشاف أدلة مهمة حول التكيفات واستراتيجيات التغذية للكائنات الحية التي عاشت منذ مليارات السنين.