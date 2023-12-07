اكتشاف جديد يلقي الضوء على عادات الأكل لدى الحيوانات القديمة

كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Communications عن رؤى رائعة حول عادات الأكل لدى الحيوانات التي عاشت منذ أكثر من مليار سنة. من خلال تحليل الآثار الكيميائية في الصخور القديمة وإجراء التحليل الجيني للحيوانات الحية، تمكن الباحثون من حل لغز النظم الغذائية للحيوانات المبكرة وكيفية تطورها.

تقليديا، كانت دراسة النظم الغذائية الحيوانية القديمة صعبة بسبب ندرة الحفريات الحيوانية. ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة في التكنولوجيا سمحت للعلماء باستخراج آثار كيميائية للحياة من الصخور القديمة التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة لمئات الملايين من السنين. وقد أظهرت الدهون، على وجه الخصوص، نتائج واعدة للغاية في تقديم أدلة حول عادات التغذية لدى الحيوانات القديمة.

وقد ركز البحث على دهون الستيرول، المشتقة من أغشية الخلايا. ويمكن العثور على هذه الدهون في صخور يصل عمرها إلى 1.6 مليار سنة. في الوقت الحاضر، تستخدم معظم الحيوانات الكوليسترول، وهو نوع من الستيرول يحتوي على 27 ذرة كربون (C27)، في أغشية خلاياها. ومع ذلك، تستخدم الفطريات عادةً ستيرول C28، بينما تنتج النباتات والطحالب الخضراء ستيرول C29، المعروف أيضًا باسم فيتوستيرول.

إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي أن ستيرول C28 وC29 ظهر بعد حوالي 200 مليون سنة من ظهور ستيرول C27، مما يشير إلى التنوع المتزايد للحياة خلال تلك الفترة الزمنية وظهور الفطريات والطحالب الخضراء.

ولفهم أصول هذه الستيرول وصلتها بالأنظمة الغذائية الحيوانية القديمة، أجرى الباحثون تحليلًا وراثيًا. اكتشفوا جينًا يسمى smt، وهو المسؤول عن إنتاج ستيرول طويل السلسلة، في الحلقيات (الديدان المجزأة). ومن خلال فحص الجين smt عبر أنواع حيوانية مختلفة، تمكن الباحثون من إنشاء شجرة عائلة وتتبع تطورها.

وجدت الدراسة أن جين smt نشأ في وقت مبكر من تطور الحيوانات الأولى وشهد تغيرات سريعة في نفس الوقت تقريبًا الذي ظهرت فيه الفيتوستيرول في السجل الصخري. علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن معظم سلالات الحيوانات فقدت الجين smt في نهاية المطاف.

ويشير تفسير هذه النتائج إلى أن الحفريات الجزيئية للفايتوستيرول تشير إلى ظهور الطحالب في المحيطات القديمة، مما دفع الحيوانات إلى تغيير استراتيجياتها الغذائية والاعتماد على هذا المصدر الغذائي الوفير بشكل متزايد. توفر الدراسة رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للأنظمة الغذائية الحيوانية وتسلط الضوء على تأثير التغيرات البيئية على تطور سلوكيات التغذية.

ويأمل الفريق البحثي أن تمهد هذه الدراسة الطريق لمزيد من الاكتشافات في مجال علم الحفريات الجزيئية، وسد الفجوة بين الجيولوجيا وعلم الأحياء لفتح أسرار الحياة القديمة.