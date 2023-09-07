تعديل Starfield: تمكين الإنجاز يسمح بالتدخل الذي لا نهاية له

أحد الجوانب السلبية لتعديل Starfield هو أنه يعطل الإنجازات. ومع ذلك، قام لاعب يُدعى Brunph بإنشاء حل للباحثين عن الإنجازات على Steam. قام Brunph بتطوير نموذج يسمى Achievement Enabler، والذي يسمح للاعبين بالاستمتاع بمزايا التعديلات دون التضحية بالقدرة على تحقيق الإنجازات.

بشكل افتراضي، تكون عمليات حفظ Starfield معرضة بشدة للاستغلال، مما يعني أن استخدام أوامر وحدة التحكم أو تثبيت التعديلات يشير إلى اللاعب باعتباره غشاشًا ويمنعه من تحقيق إنجازات Steam. يعالج تعديل Achievement Enabler هذه المشكلة، ويمنح اللاعبين حرية تثبيت التعديلات دون الخوف من خسارة الإنجازات.

يعد Achievement Enabler مفيدًا بشكل خاص للاعبين الذين يرغبون في تحسين جوانب معينة من Starfield دون تعطيل تجربة اللعب. على سبيل المثال، أعرب العديد من اللاعبين عن إحباطهم من نظام مخزون Bethesda، لذلك تم إنشاء تعديل لتحسينه. على الرغم من أنه قد يبدو الأمر صارمًا للغاية بالنسبة للاعبين الذين يستخدمون هذه التعديلات لحرمانهم من الإنجازات، فإن تثبيت وضع Achievement Enabler يضمن إمكانية مواصلة سعيهم لتحقيق الإنجازات دون أي عائق.

منذ صدوره في 6 سبتمبر، اجتذبت Starfield مجتمعًا مزدهرًا للتعديل. لقد عمل المعدّلون بجد على ابتكار طرق جديدة ومبتكرة لتعزيز ملحمة الفضاء. بعض التعديلات مخصصة للتسلية فقط، مثل شاشة البداية في PlayStation Studios، بينما يهدف البعض الآخر إلى معالجة المشكلات المتعلقة باللعبة الأساسية.

بالإضافة إلى وضع Achievement Enabler، استمتع اللاعبون أيضًا بإضافة دعم DLSS وشريط تمرير FOV، والذي تم تنفيذه في يوم إطلاق اللعبة. ومع ذلك، لم تكن جميع المناقشات المحيطة بتعديلات Starfield إيجابية، حيث كان هناك نقاش حول التعديلات المدفوعة.

على الرغم من التحديات التي تواجهها، فقد حظيت مهام Starfield الواسعة في لعب الأدوار والقتال الجدير بالثناء بالثناء. في مراجعة IGN 7/10، أشاروا إلى أنه من الصعب مقاومة جاذبية اللعبة على الرغم من قيودها.

في الختام، يوفر تعديل Achievement Enabler لـ Starfield لصائدي الإنجازات حرية تثبيت التعديلات بينما يظلون قادرين على كسب إنجازات Steam. يتيح هذا الحل للاعبين تحسين تجربة اللعب الخاصة بهم دون التضحية بتقدمهم. تواصل Starfield جذب مجتمع التعديل النابض بالحياة، حيث تقدم طرقًا فريدة لتحسين ميزات اللعبة ومعالجة عيوبها.

التعاريف:

- التعديل: عملية تعديل لعبة فيديو لتغيير طريقة اللعب أو الرسومات أو العناصر الأخرى.

– الإنجازات: في ألعاب الفيديو، الإنجازات هي مكافآت أو تقديرات تُمنح للاعبين مقابل إكمال مهام محددة أو تحقيق أهداف معينة.

- أوامر وحدة التحكم: في ألعاب الفيديو، أوامر وحدة التحكم هي أوامر نصية يمكن إدخالها في وحدة تحكم اللعبة لتمكين عمليات الغش المختلفة أو تعديل طريقة اللعب أو الوصول إلى أدوات المطورين.

– برمجيات إكسبلويت: برمجيات إكسبلويت هي استخدامات غير مقصودة لآليات اللعبة أو الأخطاء التي يمكن للاعبين استغلالها للحصول على ميزة أو تحقيق نتائج محددة.

- DLSS: DLSS (Deep Learning Super Sampling) هي تقنية تستخدم في ألعاب الفيديو لتحسين الجودة المرئية باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الصور ذات الدقة المنخفضة.

- شريط تمرير FOV: شريط تمرير FOV (مجال الرؤية) هو ميزة في ألعاب الفيديو تسمح للاعبين بضبط المنظور أو زاوية العرض للكاميرا داخل اللعبة.

المصدر: VG247، IGN.