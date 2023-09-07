تقدم Mizuno كرتي جولف جديدتين: RB Max وRB 566

كشفت ميزونو مؤخرًا عن كرتي جولف جديدتين: RB Max وRB 566. إن RB Max عبارة عن كرة ثنائية النواة تتميز بنفس مرونة كرات جولة ميزونو، إلى جانب قلب داخلي أكثر نعومة ونواة خارجية أكثر صلابة. تم تصميمه للاعبين ذوي سرعة التأرجح المتوسطة والعالية، مما يوفر ضغطًا أكثر نعومة وطيرانًا أعلى مقارنة بنماذج الرحلات. يحتوي RB Max أيضًا على غطاء أيونومر أكثر متانة. من ناحية أخرى، يتميز RB 566 بقلب أكثر ليونة من سابقه وتصميم جديد خافت لحمل أفضل.

يستهدف RB Max لاعبي الغولف الذين يريدون كرة مسافات شبيهة بالجولات بدون سعر ممتاز. تتضمن مكونات سرعة الكرة الموجودة في كرات RB Tour وRB Tour X من Mizuno. يتميز قلب مطاط البوتادين بقلب داخلي أكثر نعومة ومرونة ملفوف حول قلب خارجي أكثر ثباتًا، مما يوفر سرعة وإطلاق وإحساس أفضل للاعبي الجولف العاديين ذوي سرعات التأرجح المتوسطة إلى فوق المتوسطة. على الرغم من أنه قد يوفر ملمسًا أكثر ثباتًا مقارنةً بـ RB 566، إلا أن RB Max لا يزال يوفر متانة أكبر ومناسب للهواة ذوي السرعة الجيدة لرأس المضرب.

يملأ RB Max الفجوة بين كرات الجولف منخفضة الضغط المكونة من قطعتين من Mizuno، مثل RB 566، ومداخل غطاء اليوريثان متعدد الطبقات، RB Tour وRB Tour X. فهو يوفر إحساسًا أكثر ثباتًا من RB Tour ويدور بشكل أقل. السائق من RB Tour X، مما يساعد على المسافة ويقلل الدوران خارج المحور. ومع ذلك، فإن كرات RB Max تدور بشكل أقل في اللعبة القصيرة مقارنةً بكرات RB Tour وRB Tour X.

على غرار كرات ميزونو السياحية، تتضمن RB Max تقنية الدمل على الغلاف والتي تؤثر على الطيران بشكل مختلف على لقطات السائق والإسفين. مع وجود غمازات أكثر بنسبة 20%، يغير نمط وشكل الدمامل تدفق الهواء حول الكرة. التأرجحات الأسرع، مثل طلقات السائق، تنتج طيرانًا أكثر كفاءة وأعلى، في حين أن التأرجحات الأبطأ، مثل التسديدات الإسفينية، تنتج طيرانًا أكثر اختراقًا وتحكمًا.

وفي الوقت نفسه، فإن RB 566 يلبي احتياجات اللاعبين ذوي سرعة التأرجح المعتدلة ويوفر شعورًا أكثر نعومة. توفر هياكل الضغط الناعمة التسامح على الرغم من عدم زيادة سرعة الكرة إلى الحد الأقصى. تحافظ الدمامل البالغ عددها 566، بما في ذلك الدمامل الصغيرة داخل الدمامل الرئيسية وفي المناطق المسطحة، على الحمل بسرعات منخفضة. تساعد الديناميكيات الهوائية للغمازات الصغيرة على تحقيق طيران أعلى وأكثر استقامة، مما يعوض أي خسارة طفيفة في سرعة الكرة.

باختصار، يعد RB Max وRB 566 من Mizuno من الإضافات الجديدة إلى تشكيلة كرات الجولف الخاصة بهم. تهدف RB Max إلى توفير كرة مسافة تشبه الجولة للاعبي الجولف العاديين، وتتميز بسرعة أفضل وإطلاق وإحساس أفضل. إنه يسد الفجوة بين كرات الجولف منخفضة الضغط المكونة من قطعتين من ميزونو ومداخل غطاء اليوريثان متعدد الطبقات. يوفر RB 566 حلاً أكثر نعومة للاعبين ذوي سرعة التأرجح المتوسطة، مما يوفر الراحة والحفاظ على الحمل بسرعات أقل من خلال تصميمه الخافت. تقدم كلتا الكرتين الجديدتين ميزات فريدة وتستهدفان ملفات تعريف مختلفة للاعبين.

مصادر:

- تقدم Mizuno كرتين جديدتين لأول مرة، وهي ترقية للكرة RB 566 المكونة من قطعتين منخفضة الضغط ومدخل جديد ثنائي النواة، RB Max.

– Golfdigest.com