يناقش شيجيرو مياموتو من نينتندو وتشارلز مارتينيت دور مارتينيت الجديد كسفير لماريو

في رسالة فيديو حديثة، قدم شيجيرو مياموتو وتشارلز مارتينيت مزيدًا من التفاصيل حول دور مارتينت القادم كسفير لماريو. في الشهر الماضي، تم الإعلان عن أن مارتينيت، الصوت المحبوب لماريو، سيتنحى عن دور الممثل الصوتي الإنجليزي للشخصية بعد ما يقرب من 30 عامًا. وبدلاً من ذلك، ستتولى المواهب الصوتية الجديدة الدور في اللعبة القادمة، Super Mario Bros. Wonder. سيتضمن دور مارتينيت الجديد كسفير لماريو السفر حول العالم والتفاعل مع المعجبين في الأحداث، وأداء الأصوات المألوفة، والتوقيع على التوقيعات، ونشر الفرح.

أعرب مياموتو عن امتنانه لمساهمات مارتينيت في نينتندو وأشاد بموهبته وتفكيره وقدرته على إعادة الحياة إلى الشخصيات. حتى أنه روى ذكرى مضحكة عن مارتينيت الذي كاد أن يضرب رأسه عند مدخل أحد المطاعم في كيوتو. شارك مياموتو أنه يتطلع إلى رؤية مارتينت يستمتع بلحظات مع معجبي نينتندو في الأحداث في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لمارتينيت، لقد كان شرفًا كبيرًا أن تعيد شخصيات نينتندو إلى الحياة لسنوات عديدة. وأعرب عن تفانيه في لمس القلوب وجعل الناس يبتسمون ويضحكون ويجلبون البهجة من خلال الألعاب الرائعة. وشكر مارتينيت مياموتو وخاطب معجبيه معربًا عن سعادته بلقائهم في الأحداث المستقبلية.

بينما اعترف مارتينيت بأنه لا يزال غير متأكد من تفاصيل دوره الجديد كسفير لماريو، إلا أنه لا يزال متفائلًا ومستعدًا لاحتضان المستقبل جنبًا إلى جنب مع نينتندو. من الواضح أن كلاً من مياموتو ومارتينيت متحمسان للفصل التالي من رحلة ماريو والفرص التي ستجلبها.

المصدر: حساب Nintendo of America على تويتر، 7 سبتمبر 2023.