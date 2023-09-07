تطرح Mitel سلسلة هواتف DECT 700d الجديدة للاتصال اللاسلكي السلس

أعلنت شركة Mitel، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات التجارية، عن إطلاق سلسلة 700d الجديدة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية الرقمية المحسنة (DECT). يجمع هذا الجيل الجديد من الهواتف بين البساطة والأناقة والموثوقية، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات في صناعات مثل الرعاية الصحية والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة.

تم تصميم هواتف 700d لتلبية المتطلبات المحددة للعاملين المتنقلين في البيئات الصعبة. أنها توفر ميزات مثل التنقل والاتصالات والرسائل وخدمات الموقع والوصول والمتانة والسلامة والتعامل مع الإنذارات. وتتبنى الهواتف الجديدة أحدث التقنيات وتوفر تجربة واجهة سهلة الاستخدام.

بفضل شاشة مقاومة للخدش مقاس 2.4 بوصة ولوحات مفاتيح بإضاءة خلفية، تضمن الهواتف إمكانية وصول محسنة واتصال فعال. إنها مقاومة للصدمات، وتلبي معايير IP44/IP65 ضد الغبار ومقاومة الماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات الصعبة. تحتوي الهواتف أيضًا على مركب مضاد للميكروبات لسهولة التنظيف وتقليل نمو الميكروبات وبطارية ليثيوم طويلة العمر لتحقيق أقصى وقت تشغيل.

تم تصميم هواتف سلسلة 700d بدعم Bluetooth 5.0 ومنفذ شحن USB من النوع C، بما يتوافق مع لوائح الاستدامة في الاتحاد الأوروبي. تساعد هذه الميزات المؤسسات على تلبية متطلبات التنقل الحالية والمستقبلية في سوق سريع التغير.

وفقًا لستيفاني واتسون، المدير العام في MZA، كانت شركة Mitel رائدة في السوق في حلول DECT للصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة. يؤدي طرح سلسلة 700d الجديدة إلى تعزيز حلول Mitel الرائدة في السوق، مما يعزز مكانتها في سوق أجهزة DECT العالمية.

أكد جيمس وونج، نائب الرئيس لإدارة المنتجات في Mitel، على أهمية أساليب التعاون الموثوقة والآمنة والمرنة في بيئات العمل الحالية. توفر الاتصالات اللاسلكية DECT كل هذه المزايا، خاصة للعاملين المتنقلين في القطاعات الصعبة.

أعرب كارستن هوهن، مدير العمليات في شركة HEIN Netzwerktechnik GmbH، عن سعادته بكونه واحدًا من أوائل من اختبروا واستخدموا هواتف 700d DECT الجديدة. وأشاد بالهواتف لجودتها العالية ومتانتها وتصميمها سهل الاستخدام.

تعد سلسلة الهواتف 700d جزءًا من حل التنقل متعدد الخلايا من Mitel SIP-DECT، مما يوفر موثوقية على مستوى المؤسسات للاتصالات التجارية ومنصات Mitel UC.

تشمل الميزات الرئيسية لسلسلة هواتف Mitel 700d DECT التصميم الحديث، والشاشة الكبيرة عالية الدقة، والمتانة، والخصائص المضادة للميكروبات، وسهولة الاستخدام والشحن، وإمكانيات الإنذار، ونموذج ATEX/Ex للبيئات المتفجرة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Mitel: www.mitel.com/products/700d-dect-series-handsets.

(المصدر: شركة ميتيل نتوركس)