المهمة: مستحيلة – الحساب الميت الجزء الأول: تم إصدار لقطات حصرية

أصدرت IGN مقطع فيديو حصريًا مدته 10 دقائق من الفيلم القادم Mission: Impossible – Dead Reckoning الجزء الأول، والذي يعرض شخصية توم كروز إيثان هانت أثناء القتال في مطار أبو ظبي الدولي. سيكون الفيلم متاحًا رقميًا في 10 أكتوبر وعلى 4K Ultra HD SteelBook و4K Ultra HD وBlu-ray وDVD في 31 أكتوبر (1 نوفمبر في أستراليا).

سيتضمن الإصدار الرقمي للفيلم إطلالات من وراء الكواليس على الأعمال المثيرة الجريئة للفيلم واللقطات التي لم يتم تضمينها في الإصدار المسرحي. سيقدم المخرج كريستوفر ماكواري والمحرر إيدي هاميلتون تعليقًا على كل مشهد، مما يوفر للمشاهدين فهمًا متعمقًا للحظات الفيلم الجذابة.

وسيحتوي المحتوى الإضافي أيضًا على استكشافات لمواقع التصوير الغريبة في أبوظبي وروما، مع عرض كيفية تصوير المشاهد المثيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الجمهور بإلقاء نظرة من وراء الكواليس على مدينة البندقية الخلابة وسيشهدون تفاني والتزام الممثلين أثناء تدريبهم على أدوارهم.

سيتضمن الإصدار أيضًا لقطات موسعة لواحدة من أكبر الأعمال المثيرة في تاريخ السينما، والتي تعرض توم كروز وهو يطلق دراجة نارية من على منحدر. سيتم أيضًا شرح حركات الطيران السريعة الخطيرة في الفيلم بالتفصيل، مع تسليط الضوء على تقنيات التدريب المستخدمة.

ومن أبرز الميزات الأخرى للمحتوى الإضافي هو ميزة في تسلسل القطار الذروة، حيث تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تصويره في الفيلم. سيشارك المخرج والمحرر أيضًا بعض اللقطات المحذوفة المذهلة التي لم تصل إلى المقطع النهائي للفيلم.

عشاق سلسلة Mission: Impossible ينتظرون بفارغ الصبر إصدار الجزء الأول من Dead Reckoning، والذي تم وصفه بأنه ملحمة حركة ممتعة ومكثفة وانعكاسية للذات. وقد نال أداء توم كروز في الفيلم إشادة قراء IGN، الذين صوتوا له كأفضل فيلم له.

المصدر: IGN (لم يتم توفير عنوان URL)