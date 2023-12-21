تم تحقيق إنجاز كبير في بناء التلسكوب الهائل

ملخص: أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) أن أول 18 قسمًا من المرآة الأساسية للتلسكوب الكبير للغاية (ELT) قد بدأت رحلتها من فرنسا إلى تشيلي. وبمجرد اكتماله، سيتم تجهيز ELT بأكبر مرآة في العالم للتلسكوب البصري، والتي تتكون من 798 قطعة سداسية. وستمكن المرآة تلسكوب ELT من جمع كمية غير عادية من الضوء، تتجاوز بشكل كبير قدرات العين البشرية. سيكون لدى ELT، المقرر تشغيله بحلول عام 2028، خمس مرايا مخصصة لاستكشاف جوانب مختلفة من كوننا، بما في ذلك نظامنا الشمسي والكواكب الخارجية والنجوم والمجرات والثقوب السوداء.

بعنوان: “تقدم استثنائي في تجميع مرايا التلسكوب الضخمة”

حقق المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) مؤخرًا معلمًا حاسمًا في بناء التلسكوب الكبير للغاية (ELT)، حيث تنطلق الدفعة الأولى المكونة من 18 جزءًا من المرآة الرئيسية، M1، في رحلة طولها 10,000 كيلومتر من فرنسا إلى شيلي. بمجرد تجميعها، ستتكون مرآة M1 الخاصة بـ ELT من 798 قطعة سداسية مذهلة، مما يجعلها أكبر مرآة على الإطلاق لتلسكوب بصري، حيث يبلغ قطرها 39.3 مترًا. تم تصميم هذه المرآة الرائعة لالتقاط ضوء أكثر "بعشرات الملايين من المرات" مقارنة بالعين البشرية، مما يحدث ثورة في فهمنا للكون.

بالإضافة إلى مرآته الأساسية الضخمة، سيفتخر ELT بأربع مرايا إضافية، كل منها تسهل استكشافًا شاملاً لمختلف الظواهر السماوية، بدءًا من نظامنا الشمسي إلى الكواكب الخارجية والنجوم والمجرات وحتى الثقوب السوداء. ومن المتوقع أن يؤدي الانتهاء من ELT إلى بدء حقبة جديدة من الاكتشافات والرؤى حول أسرار الكون.

أقسام المرآة، التي تم صقلها إلى حد الكمال من قبل الشركة الفرنسية الشهيرة Safran Reosc، باستخدام التقنية المبتكرة المتمثلة في "تحديد الشعاع الأيوني"، هي الآن في طريقها إلى صحراء أتاكاما. عند الوصول إلى تشيلي، سيتم طلاء كل جزء من المرآة بعناية بطبقة فضية عاكسة، مما يضمن الأداء الأمثل. ومن المقرر أن يتم تخزين هذه المرايا حتى عام 2027 عندما يتم تحديد موعد للتركيب، مما يمثل علامة فارقة أخرى في بناء ELT.

في حين أن الأجزاء الـ 18 الأولى قد بدأت رحلتها بالفعل، فمن المتوقع أن يتم تسليم المزيد من أقسام المرايا في الأشهر المقبلة. في الشهر الماضي فقط، بدأت Safran Reosc بفحص القطعة رقم 100، مؤكدة على النطاق الهائل والتعقيد الهائل لهذا المشروع الرائد.

ومع اقتراب التلسكوب ELT من مرحلة الثمار، ينتظر علماء الفلك والعلماء بفارغ الصبر الفرص الرائعة التي سيوفرها هذا التلسكوب العملاق لكشف أسرار الكون. بفضل قدراته غير المسبوقة في جمع الضوء وتقنياته المتطورة، يستعد ELT لإحداث ثورة في فهمنا للكون وتقريبنا خطوة واحدة من كشف أسراره الغامضة.