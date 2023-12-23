أكبر تلسكوب بصري في العالم في طريقه للانطلاق

يجري الآن إنجاز هائل من الهندسة والدقة مع تبلور التلسكوب الكبير للغاية (ELT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي. انطلقت الأجزاء الثمانية عشر الأولى من المرآة الرئيسية لـ ELT في رحلة طولها 18 كيلومتر من فرنسا إلى تشيلي، مما يمثل بداية مسعى فلكي مذهل.

من المقرر أن يصبح ELT أكبر مرآة تلسكوب في العالم، حيث يبلغ قطره الضخم أكثر من 39 مترًا. وستتكون مرآته من 798 قطعة سداسية فردية رائعة، تم تصميم كل منها بدقة شديدة لالتقاط عجائب الكون. كان هذا التصميم الرائد ضروريًا نظرًا لتعقيد بناء مثل هذه المرآة العملاقة، والتي لا يمكن صنعها كقطعة واحدة.

ولتحقيق هذا الحلم، تم تكليف شركة Safran Reosc، وهي شركة تصنيع أنظمة بصرية رائدة عالميًا ومقرها بالقرب من بواتييه، وسط فرنسا، بمرحلة التلميع النهائية لأجزاء المرآة M1. لقد لعبت خبرتهم ودقتهم دورًا حاسمًا في ضمان تلبية كل قطعة للمعايير الدقيقة المطلوبة لتلسكوب بهذا الحجم.

بمجرد اكتماله، سيكون ELT بمثابة شهادة على براعة الإنسان وتصميمه المطلق. حجمه الذي لا مثيل له وتقنياته المتقدمة سيفتح حقبة جديدة من الاكتشافات الفلكية، مما يسمح للعلماء بالتعمق في الكون وكشف أسرار الكون.

ولا يمثل هذا الإنجاز الرائع قفزة إلى الأمام في فهمنا للكون فحسب، بل يوضح أيضًا قوة التعاون الدولي. يجمع مشروع ELT بين العلماء والمهندسين من جميع أنحاء أوروبا وخارجها، متحدين في سعيهم لدفع حدود ما نعرفه عن الكون.

بينما تقوم الأجزاء الثمانية عشر الأولى برحلتها الطويلة إلى تشيلي، تتزايد الترقب لاستكمال أكبر تلسكوب بصري في العالم. قريبًا، سيكون لدى العلماء رؤية غير مسبوقة للكون، مما سيقربنا خطوة واحدة من كشف أسرار وجودنا. يبدو مستقبل علم الفلك أكثر إشراقا من أي وقت مضى.