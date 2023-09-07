يستغل متغير Mirai Botnet الجديد "Pandora" أجهزة تلفزيون Android لهجمات DDoS

ملخص: تم التعرف على نسخة جديدة من شبكة الروبوتات Mirai تسمى Pandora. فهو يتسلل إلى أجهزة التلفزيون وصناديق التلفزيون غير المكلفة التي تعمل بنظام Android، ويحولها إلى شبكة الروبوتات لتنفيذ هجمات DDoS. يحدث الاختراق إما من خلال تحديثات البرامج الثابتة الضارة أو عندما يقوم المستخدمون بتثبيت تطبيقات لبث محتوى الفيديو المقرصن. يتم تضمين خدمة الباب الخلفي المسؤولة عن التسلل في ملف boot.img، مما يسمح لها بالاستمرار حتى بعد إعادة تشغيل النظام. تم استهداف المستخدمين الناطقين بالإسبانية من خلال مواقع الويب التي تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية المقرصنة. بمجرد تثبيت التطبيق، فإنه يطلق خدمة خلفية تسمى "GoMediaService" والتي تقوم بتفكيك العديد من الملفات، بما في ذلك مترجم ذو امتيازات مرتفعة ومثبت Pandora. يتصل Pandora بخادم بعيد، ويستبدل ملف المضيفين، وينفذ هجمات DDoS عبر بروتوكولات TCP وUDP. تستهدف شبكة الروبوتات في المقام الأول صناديق تلفزيون Android الرخيصة المزودة بمعالجات رباعية النواة من Allwinner وAmlogic. يُنصح المستخدمون بالحفاظ على تحديث أجهزتهم وتنزيل البرامج من مصادر موثوقة فقط.

اكتشفت شركة الأمن السيبراني Doctor Web مؤخرًا نسخة جديدة من شبكة الروبوتات Mirai سيئة السمعة والتي تسمى Pandora. يستهدف هذا البديل على وجه التحديد أجهزة التلفزيون وصناديق التلفزيون غير المكلفة التي تعمل بنظام Android، مما يحولها إلى جزء من شبكة الروبوتات الضارة. الغرض من شبكة الروبوتات هذه هو تنفيذ هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS).

يُعتقد أن اختراق أجهزة Android هذه يحدث إما أثناء تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الضارة أو عندما يقوم المستخدمون بتثبيت تطبيقات لبث محتوى الفيديو المقرصن. يقترح Doctor Web أن هذه التحديثات ربما تم توفيرها على مواقع ويب متعددة، حيث تم توقيعها باستخدام مفاتيح اختبار Android Open Source Project المتاحة للعامة.

تتضمن تقنية التسلل التي تستخدمها Pandora خدمة الباب الخلفي المضمنة في ملف boot.img. وهذا يسمح للبرامج الضارة بالاستمرار بين عمليات إعادة تشغيل النظام، مما يضمن طول عمر تشغيل الروبوتات.

لتوزيع البرامج الضارة، استهدف المهاجمون في المقام الأول المستخدمين الناطقين باللغة الإسبانية من خلال مواقع الويب التي تقدم أفلامًا وبرامج تلفزيونية مقرصنة. يتم خداع المستخدمين لتثبيت تطبيقات محددة تقوم بتشغيل خدمة خلفية تسمى "GoMediaService". هذه الخدمة مسؤولة عن تفريغ الملفات المختلفة، بما في ذلك المترجم الذي يعمل بامتيازات مرتفعة ومثبت شبكة Pandora botnet.

بمجرد الاتصال بخادم بعيد، يقوم Pandora باستبدال ملف المضيفين على الأجهزة المخترقة، ويتلقى أوامر لتنفيذ هجمات DDoS عبر بروتوكولات TCP وUDP. الأهداف الأساسية لهذه الهجمات هي أجهزة Android TV الرخيصة المزودة بمعالجات رباعية النواة من Allwinner وAmlogic، مما يجعلها مثالية لشن مثل هذه الهجمات.

للحماية من هذه الأنواع من الهجمات، يُنصح المستخدمون بإبقاء أجهزتهم محدثة بأحدث البرامج الثابتة وتصحيحات الأمان. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تنزيل البرامج فقط من مصادر موثوقة وذات سمعة طيبة لتقليل مخاطر الإصابة بالبرامج الضارة.

مصادر:

– تحليل ويب الطبيب (لم يتم توفير عنوان URL)