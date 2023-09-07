شركة Minneapolis Digital Consultancy Livefront تؤمن الاستثمار الاستراتيجي

أعلنت شركة Livefront للاستشارات الرقمية وصانعة التطبيقات ومقرها مينيابوليس، عن استحواذها على استثمار "استراتيجي" من شركة الأسهم الخاصة Rallyday Partners ومقرها دنفر. يمثل هذا أول استثمار خارجي لشركة Livefront منذ أكثر من 20 عامًا من نشاط الشركة. وقد وُصفت الصفقة بأنها "استثمار رأسمالي للنمو الاستراتيجي" من شأنه أن يساعد في توسيع نطاق العمليات.

لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق لحصة الاستثمار والأسهم التي حصلت عليها Rallyday Partners. ومع ذلك، كشف مايك بولينجر، الرئيس التنفيذي لشركة Livefront، أن الاستثمار يأتي من الصندوق الثاني لشركة Rallyday Partners، والذي تبلغ قيمته حوالي 205 مليون دولار.

يُنظر إلى الشراكة مع Rallyday Partners على أنها فرصة لشركة Livefront لتعزيز سمعتها في التميز والالتزام بالمعايير العالية. وتخطط الشركة للاستفادة من هذا الاستثمار لتوظيف المزيد من خبراء التصميم والهندسة، فضلا عن تعزيز جهود المبيعات والتسويق.

تفتخر Rallyday Partners بكونها "من قبل المؤسسين للمؤسسين". ويهدف قادة الشركة إلى توفير نوع الدعم الاستثماري الذي كانوا يتمنون الحصول عليه عند بناء شركاتهم الخاصة.

تتمتع شركة Livefront، التي تأسست عام 2001، بسجل حافل في تطوير المنتجات الرقمية لعملاء بارزين مثل Samsung وOptum وMedtronic وMinnesota Twins. تم إدراج الشركة عدة مرات في قائمة مجلة Inc. للشركات الأسرع نموًا في الولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة Livefront، مايك بولينجر، هو أيضًا أحد مؤسسي موقع أخبار التكنولوجيا tech.mn، ويقود الشركة منذ إنشائها.

أشادت نانسي فيليبس، الشريك الإداري لشركة Rallyday Partners، بشركة Bollinger وLivefront لقدرتهما على تأسيس ثقافة ذات معايير عالية وتجميع أفضل المواهب في التصميم والمنتجات والهندسة. توظف شركة Livefront حاليًا حوالي 90 شخصًا، معظمهم في ولاية مينيسوتا وبعضهم منتشرون في 15 ولاية أخرى.

مصادر:

– مقال: شركة Minneapolis Digital Consultancy Livefront تحصل على أول استثمار خارجي

– مواقع الشركة