تحديث Minecraft 1.20.2: تغييرات وإضافات كبيرة

تحديث Minecraft 1.20.2 المرتقب في طريقه إلى الإصدارين، مع توفر إصدارين مسبقين بالفعل. على الرغم من أنه من المتوقع حدوث المزيد من التغييرات والإصلاحات، فلنلقي نظرة على الإضافات والتعديلات الأكثر تأثيرًا التي تم تقديمها في الإصدار 1.20.2.

أحد التغييرات الأكثر إثارة للجدل القادمة إلى Minecraft 1.20.2 تتضمن إعادة التوازن للقرويين. في الإصدارات المسبقة، أصبحت مهن القرويين الآن لا تعتمد فقط على مستوى مهنتهم ولكن أيضًا على المنطقة الأحيائية التي يتواجدون فيها. وهذا يعني أنه سيتعين على اللاعبين البحث عن قرى في مناطق أحيائية معينة للحصول على مهن معينة، مثل الكتب المسحورة والكتب السحرية. درع الماس. يهدف هذا التغيير إلى منع اللاعبين من الوصول إلى السحر والعتاد القوي في وقت مبكر جدًا من اللعبة.

إضافة أخرى ملحوظة في Minecraft 1.20.2 هي تنفيذ مفتاح التشغيل السريع لوظيفة الراوي. يمكن الآن الوصول إلى ميزة إمكانية الوصول هذه، المصممة للاعبين ذوي الإعاقة البصرية، باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Ctrl + B. فهو يسمح للاعبين بتمكين وظيفة السرد دون الحاجة إلى التنقل عبر القوائم، مما يحسن إمكانية الوصول الشاملة للعبة.

تتخذ Mojang أيضًا موقفًا أقوى بشأن الأسطح والأسماء التي تنتهك اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA). يمكن للاعبين الآن الإبلاغ عن أشكال اللاعبين غير المناسبة أو الأسماء داخل اللعبة، والتي ستتم مراجعتها بواسطة Mojang. إذا تبين وجود انتهاك، سيُطلب من اللاعبين تغيير اسم المستخدم الخاص بهم أو تحديد مظهر جديد للعبة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Minecraft 1.20.2 العديد من التغييرات على الكتل والعناصر. على الرغم من عدم توقع أي إضافات جديدة، فقد تم تعديل الكتل والعناصر الموجودة. والجدير بالذكر أن الحواجز لم تعد تنبعث منها جزيئات السقوط عندما تسقط عليها الكيانات.

من المهم ملاحظة أن هذه ليست سوى بعض النقاط البارزة في تحديث Minecraft 1.20.2، ومن المرجح أن يتم تضمين المزيد من التغييرات. مع اقتراب إصدار التحديث، يمكن للاعبين أن يتوقعوا تجربة تجارية مختلفة مع القرويين، وتحسين إمكانية الوصول من خلال وظيفة الراوي، وتطبيق أكثر صرامة لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، وتعديلات مختلفة على الكتل والعناصر.

مصادر:

– سبورتسكييدا: https://www.sportskeeda.com/minecraft/minecraft-1-20-2-update-major-changes-additions