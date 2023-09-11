تستضيف فيرونيكا بيرد عشاء أسبوع الموضة في مطعم Fotografiska

استضافت فيرونيكا بيرد مؤخرًا حفل عشاء أسبوع الموضة في مطعم Veronika في Fotografiska، وهي لحظة كانت العلامة التجارية تنتظرها بفارغ الصبر لمدة ثلاث سنوات. أقيم حفل العشاء لتكريم حملة الخريف للعلامة التجارية، وشارك في استضافته المؤسسان المشاركان لفيرونيكا بيرد، فيرونيكا ميلي بيرد وفيرونيكا سوانسون بيرد، إلى جانب لورا براون. حضر الحفل ضيوف بارزون مثل مارثا ستيوارت، وميندي كالينج، وراشيل بروسناهان، وزوي دويتش، وليلي راب، وأورورا جيمس، وكانديس هوفين، وسوتون فوستر.

تم تزيين ردهة المطعم بأكوام من الصحف المطبوعة التي تحتوي على صور الحملة وشعار العلامة التجارية الخريفي: "أخبار عاجلة: النساء يريدون ملابس يمكنهم ارتدائها بالفعل". أعربت ميندي كالينج، إحدى الضيوف، عن إعجابها بالعلامة التجارية، قائلة إنها تجد الملابس جذابة ومثالية لأسلوب حياتها الكاتبة والمؤدية.

بعد الطبق الرئيسي للعشاء، وصل الخدم إلى كل طاولة حاملين أطباقًا فضية من حلقات المفاتيح. يمكن استبدال حلقات المفاتيح هذه عند "فحص المعطف" بسترة تحمل شعار Veronica Beard، مكتملة بمربع جيب مزخرف بحروف كبيرة. يمكن للضيوف الذين يرغبون في الحصول على المزيد من القطع من العلامة التجارية زيارة متجر SoHo في وقت لاحق من الأسبوع، حيث ستشارك Laura Brown في استضافة حدث تسوق خيري لصالح منظمة الإيدز غير الربحية (الأحمر).

خلال العشاء، ألقت فيرونيكا سوانسون بيرد كلمة في الغرفة وأكدت على أن العلامة التجارية تركز على المظهر الجيد والشعور بالرضا والقيام بعمل جيد. وأعربت عن امتنانها للحظة الحالية وفرصة الاحتفال بموسم الخريف. رددت فيرونيكا ميلي بيرد هذا الشعور، قائلة إنهم يؤمنون بأهمية جعل الآخرين يشعرون بالرضا، بينما يبدون أيضًا بمظهر جيد ويقومون بعمل جيد.

بشكل عام، كان عشاء أسبوع الموضة الذي أقامته فيرونيكا بيرد في فيرونيكا حدثًا احتفاليًا عرض حملة الخريف للعلامة التجارية وجمع ضيوفًا بارزين من صناعتي الأزياء والترفيه.

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