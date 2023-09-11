استضافت فيرونيكا بيرد مؤخرًا حفل عشاء أسبوع الموضة في مطعم Veronika، وهو مطعم في Fotografiska، للاحتفال بإطلاق حملتها الخريفية. شارك في استضافة العشاء المؤسسان المشاركان فيرونيكا ميلي بيرد وفيرونيكا سوانسون بيرد، إلى جانب لورا براون. ومن بين الضيوف البارزين مارثا ستيوارت، وميندي كالينج، وراشيل بروسناهان، والأخت ليديا بروسناهان، وزوي دويتش، وليلي راب، وأورورا جيمس، وكانديس هوفين، وسوتون فوستر.

تم عرض حملة الخريف للعلامة التجارية بشكل بارز في جميع أنحاء المطعم، مع صور الحملة والعنوان الرئيسي للعلامة التجارية: "أخبار عاجلة: النساء يريدون ملابس يمكنهم ارتدائها بالفعل".

أعربت ميندي كالينج، إحدى المعجبين بالعلامة التجارية، عن إعجابها بملابس فيرونيكا بيرد الجذابة. وذكرت أن السترات مناسبة بشكل خاص لجانبها الكاتب. لقد حضرت أيضًا عرض رالف لورين وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال أسبوع الموضة.

خلال العشاء، تفاجأ الضيوف بسرور عندما قدم لهم الخدم أطباقًا فضية تحتوي على حلقات مفاتيح. يمكن استبدال حلقات المفاتيح هذه عند "فحص المعطف" بسترة تحمل شعار Veronica Beard، مكتملة بمربع جيب مزخرف بحروف كبيرة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف المزيد من العلامة التجارية، ستشارك لورا براون في استضافة حدث تسوق خيري في متجر SoHo في وقت لاحق من الأسبوع لصالح منظمة الإيدز غير الربحية (الأحمر).

خاطبت فيرونيكا سوانسون بيرد الضيوف في بداية العشاء، مؤكدة على تركيز العلامة التجارية على المظهر الجيد، والشعور بالرضا، والقيام بعمل جيد. وأعربت عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للاحتفال بموسم الخريف في صناعة الأزياء سريعة الخطى.

بالاتفاق مع سوانسون بيرد، سلطت فيرونيكا ميلي بيرد الضوء على أهمية جعل الآخرين يشعرون بالرضا، مشيرة إلى أن المظهر الجيد والقيام بعمل جيد يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب.

المصدر: يستند هذا المقال إلى المقال المصدر "فيرونيكا بيرد تحتفل بحملة الخريف مع عشاء أسبوع الموضة" بقلم إميلي ميرسر لـ WWD.