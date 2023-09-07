MIND GAMES تطلق مجموعة SOULMATE: العطور التي تجسد قوة ووحدة البيادق

كشفت MIND GAMES، العلامة التجارية للعطور الفاخرة، مؤخرًا عن أحدث مجموعاتها، مجموعة SOULMATE Collection. هذا الخط الفريد من العطور مستوحى من قوة ووحدة البيادق في لعبة الشطرنج. تُعرف شخصية البيدق بالعزيمة والطموح والشجاعة، وتنعكس هذه الخصائص في روائح هذه المجموعة.

تم تصميم كل عطر في مجموعة SOULMATE بدقة ليتم ارتداؤه بشكل فردي أو مع روائح أخرى، مما يسمح لمرتديه بابتكار تجربة العطر الفريدة الخاصة بهم. يذكرنا التصميم الأنيق والعصري لأوعية العطر بالدرع الواقي للبيادق، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى المجموعة.

يقول Alex Shalbaf، مؤسس MIND GAMES Fragrances: "من خلال مجموعة SOULMATE، أردنا أن نجسد العلاقة العميقة الموجودة بين روحين". "تجسد هذه العطور العاطفة والتفاني والانسجام، وهي مصممة لإثارة شعور بالأناقة الخالدة."

تحتوي المجموعة على أربعة روائح مميزة، لكل منها مجموعة من الروائح العطرية الخاصة بها. يجمع عطر Ruy Lopez بين مكونات الشاي الأسود والفلفل الأسود والكرز، في حين يتميز عطر Gambit بالبيتيتغرين والخزامى والقرنفل. يمزج Sans Voir بين اتفاق الملح والجريب فروت والسرو، ويجمع عطر Queening بين اتفاق القطن النظيف والسرو والتفاح.

تباع عطور MIND GAMES بسعر 375 دولارًا أمريكيًا لحجم 100 مل ويمكن شراؤها عبر الإنترنت على موقع Mindgamesfragrance.com أو من متجر Neiman Marcus وBergdorf Goodman.

MIND GAMES هي علامة تجارية تجمع بين براعة لعبة الشطرنج والتأثيرات الجذابة لصناعة العطور. تنقل عطورهم مرتديها إلى لحظات المنافسة الشديدة، حيث يتم اختبار الشخصية والمهارة والفكر. كما أن مجموعة Fragrance Group، الموزع الحصري لشركة MIND GAMES في الولايات المتحدة، هي أيضًا صاحبة الترخيص بكل فخر لـ TUMI وChristian Siriano Perfumes وThalia Sodi Fragrances وغيرها.

لمزيد من المعلومات حول MIND GAMES ومجموعة SOULMATE، تفضل بزيارة Mindgamesfragrance.com أو تابع @mindgamesfragrance على منصات التواصل الاجتماعي.

مصادر:

- عطور ألعاب العقل: Mindgamesfragrance.com

– مجموعة العطور: so-avant-garde.com