تقديم مصمم Microsoft: قوة الذكاء الاصطناعي في متناول يدك

لقد شق Microsoft Designer، وهو تطبيق التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، طريقه إلى هواتف Android من خلال متجر Google Play. يتيح هذا التطبيق المجاني للمستخدمين إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مباشرة من هواتفهم الذكية. باستخدام تطبيق Microsoft Designer، يمكن للمستخدمين إزالة الخلفيات في الصور، وإنشاء صور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير حجم الصور والتصميمات، وغير ذلك الكثير.

في العام الماضي، قدمت مايكروسوفت أول تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يركز على التصميم، وهو Microsoft Designer، لأنظمة تشغيل سطح المكتب. والآن، قاموا بتوسيع نطاق توفره ليشمل الهواتف المحمولة، مما يمكّن المستخدمين من تسخير إمكانات Microsoft AI بسهولة من هواتفهم.

على الرغم من أن Microsoft Designer متاح مجانًا على متجر Google Play، إلا أنه يبدو أنه متوافق فقط مع هواتف Android محددة. الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي غير مدعومة حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يظل التطبيق مجانيًا دائمًا، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق والاستفادة من خبرة Microsoft في الذكاء الاصطناعي لإنشاء مجموعة واسعة من التصميمات، بما في ذلك الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنشورات الوسائط الاجتماعية المزينة بالصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يعد استخدام Microsoft Designer أمرًا بسيطًا. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لحفلة بيتزا قادمة، فيمكنك مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء قصة على Instagram لها. سيوفر لك التطبيق خيارات متعددة للاختيار من بينها، ويمكنك تخصيصها بشكل أكبر باستخدام المطالبات النصية لتوجيه محرك الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بنظام DALL-E من Microsoft.

تسلط Microsoft الضوء على أنه يمكن استخدام التطبيق في أي مهمة متعلقة بالتصميم يمكنك تخيلها. أثناء عملك على إبداعاتك، سيقترح الذكاء الاصطناعي من Microsoft عناصر جديدة بناءً على ما تصممه، مما يعزز الاحترافية الشاملة لعملك.

مع Microsoft Designer، أصبحت قوة الذكاء الاصطناعي في متناول يدك، مما يسمح لك بإطلاق العنان لإبداعك وإنشاء تصميمات مذهلة بسهولة وكفاءة.

مصادر:

– مستخدم MSPower