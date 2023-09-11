نقدم لكم Xbox Mastercard: بطاقة ائتمانية لعشاق الألعاب

من المقرر أن تطلق Microsoft منتجًا جديدًا ومثيرًا لعشاق الألعاب – Xbox Mastercard. تتوفر هذه البطاقة الائتمانية بدون رسوم سنوية والصادرة عن بنك باركليز حصريًا لمختبري Xbox في الولايات المتحدة، وتوفر فرصة فريدة للاعبين لكسب النقاط التي يمكن استبدالها بألعاب Xbox والوظائف الإضافية.

على عكس Microsoft Rewards، تعمل بطاقة Xbox Mastercard كنظام مكافآت منفصل. يمكن لحاملي البطاقات ربح نقطة بطاقة واحدة مقابل كل دولار يتم إنفاقه، مع 1 نقطة بطاقة تعادل بطاقة هدايا بقيمة 1,500 دولارًا قابلة للاسترداد في متجر Microsoft Xbox عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، يتمتع مالكو Xbox Mastercard بفرصة كسب خمس نقاط مقابل كل دولار يتم إنفاقه على المنتجات المؤهلة من متجر Microsoft عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ثلاث نقاط مقابل كل دولار يتم إنفاقه على خدمات البث مثل Netflix وDisney Plus، وخدمات التوصيل مثل Grubhub و DoorDash.

تتوفر أيضًا مزايا حصرية لأعضاء البطاقة الجدد. يمكنهم الحصول على مكافأة قدرها 5,000 نقطة (أي ما يعادل قيمة 50 دولارًا) بعد إجراء عملية الشراء الأولى، بالإضافة إلى اشتراك لمدة ثلاثة أشهر في Xbox Game Pass Ultimate. يمكن أيضًا إهداء هذه العضوية لمدة ثلاثة أشهر للأصدقاء أو العائلة.

تتميز بطاقة Xbox Mastercard بالعديد من خيارات التصميم للاختيار من بينها ويمكن تخصيصها باستخدام علامة لاعب فريدة. بدءًا من 21 سبتمبر، يمكن لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي البدء في التقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان المثيرة هذه.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان التي تعرض فيها Microsoft بطاقة ائتمان Xbox. في السابق، قدمت الشركة لمشتركي Xbox Live بطاقة ولاء Xbox Live Diamond مجانية في عام 2005، والتي قدمت خصومات لدى تجار التجزئة المشاركين. تمتلك سوني أيضًا بطاقة ائتمان مماثلة، وهي بطاقة PlayStation الائتمانية، والتي تتيح للمستخدمين تجميع النقاط لعمليات الشراء المتعلقة بالألعاب.

تمثل بطاقة Xbox Mastercard طريقة مبتكرة للاعبين لكسب المكافآت أثناء الانغماس في هوايتهم المفضلة. بفضل مجموعة المزايا والعروض الحصرية، من المقرر أن تكون بطاقة الائتمان هذه مطلوبة بشدة من قبل عشاق الألعاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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