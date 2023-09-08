نهج مايكروسوفت في حل مخاوف المنافسة: استباق التحقيقات وتقديم التنازلات

تتخذ Microsoft نهجًا استباقيًا في معالجة مخاوف المنافسة من خلال تقديم عروض إلى الجهات التنظيمية قبل تصاعد التحقيقات. بينما تواجه جوجل وأمازون معارك قانونية، تحاول مايكروسوفت اتباع نهج مختلف للبقاء في صدارة الإجراءات التنظيمية المحتملة.

في الآونة الأخيرة، حاولت مايكروسوفت استباق التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية في تطبيق التعاون Teams الخاص بها من خلال الإعلان عن أنها ستفصل الخدمة عن تطبيقات Office الأخرى في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، في محاولتها للحصول على الموافقة على استحواذها على Activision Blizzard بقيمة 75 مليار دولار، عرضت Microsoft بيع حقوق البث الخاصة بها للألعاب خارج الاتحاد الأوروبي إلى Ubisoft. وكانت هذه التحركات تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالاحتكار في سوق الألعاب السحابية الناشئة.

تعمل الشركة أيضًا على حل المشكلات التنظيمية المتعلقة بممارسات الترخيص السحابي. أعرب العملاء عن عدم رضاهم عن التغييرات في ترخيص Microsoft، والتي يقال إنها تدفعهم نحو شراء الخدمات السحابية الخاصة بالشركة بدلاً من اختيار المنافسين مثل Amazon أو Google.

تلقت التنازلات الطوعية التي قدمتها مايكروسوفت ردود فعل متباينة. وفي حين يرى البعض أنها خطوات إيجابية نحو معالجة مخاوف المنافسة في وقت مبكر، فإن المنافسين يتهمون الشركة بتقديم أنصاف التدابير واستخدام تكتيكات التضليل. ويزعم المنتقدون أن مايكروسوفت لا تتحرك إلا عندما يكون الضرر قد وقع بالفعل، وأن التنازلات التي تقدمها تهدف إلى صرف الانتباه عن ارتكاب جرائم أكثر خطورة.

على سبيل المثال، يبدو أن عرض Microsoft لبيع حقوق البث السحابي للألعاب يحول سلطة اتخاذ القرار المستقبلية إلى Ubisoft. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع مايكروسوفت من دخول سوق الألعاب السحابية أو الاستفادة باعتبارها تاجر جملة للألعاب السحابية المباعة من خلال يوبيسوفت، مما دفع النقاد إلى التشكيك في التأثير الحقيقي للامتياز.

في المقابل، تم اعتبار قرار مايكروسوفت بفصل Teams من تطبيقات Office في الاتحاد الأوروبي متأخرًا، حيث أن الضرر قد حدث بالفعل، حيث يستخدم أكثر من 300 مليون شخص Teams شهريًا. ومع ذلك، فإن الإجراء الذي اتخذته الشركة قد يساعد في تخفيف الضغوط التنظيمية المحتملة من المفوضية الأوروبية، في حين قد تسعى الهيئات التنظيمية العالمية الأخرى أيضًا إلى الحصول على امتيازات مماثلة.

في حين تمكنت مايكروسوفت من تجنب الأضواء التنظيمية في الآونة الأخيرة، فإن المخاوف بشأن ممارسات الترخيص السحابي الخاصة بها تشكل تحديًا كبيرًا. وتشير الأبحاث التي أجرتها CISPE، وهي مجموعة أوروبية لصناعة الحوسبة السحابية، إلى أن مايكروسوفت كسبت مليارات الدولارات من خلال شروط الترخيص الخاصة بها. وقد بدأت الهيئات التنظيمية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، في التحقيق في هذه القضية.

يعكس النهج الاستباقي الذي تتبعه Microsoft في معالجة مخاوف المنافسة محاولتها البقاء في صدارة الإجراءات التنظيمية المحتملة. ومع ذلك، فإن التحديات التي تفرضها مخاوف الترخيص السحابي، والتي تؤثر على أعمالها الأساسية، لن يتم حلها بسهولة.

مصادر:

- ريتشارد ووترز. "تحاول Microsoft البقاء في صدارة التهديدات التنظيمية." الأوقات المالية.

- المفوضية الاوروبية

– لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية

– هيئة المنافسة والأسواق بالمملكة المتحدة