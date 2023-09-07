Microsoft واثقة من التغلب على العقبات التنظيمية في عملية الاستحواذ على Activision Blizzard

تواصل Microsoft جهودها للتغلب على التحديات التنظيمية المتبقية المحيطة باستحواذها على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار. أعرب فيل سبنسر، رئيس Xbox في Microsoft، عن ثقته في إتمام الصفقة بنجاح أثناء العمل بشكل وثيق مع المنظمين في المملكة المتحدة، بما في ذلك هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، بالإضافة إلى المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد سبنسر أن مايكروسوفت ملتزمة بإتمام عملية الاستحواذ، والتي ستكون أكبر صفقة ألعاب فيديو في التاريخ.

ركزت الاعتراضات السابقة من هيئة أسواق المال على المخاوف من أن عملية الشراء قد تؤدي إلى سيطرة Microsoft على سوق الألعاب السحابية سريع التوسع. وفي محاولة لمعالجة هذه المخاوف، توصلت Microsoft مؤخرًا إلى اتفاق مع ناشر ألعاب الفيديو الفرنسي Ubisoft Entertainment لمنح حقوق البث السحابي لألعاب Activision. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف مخاوف المنظمين وإظهار رغبة Microsoft في معالجة مشكلات مكافحة الاحتكار المحتملة.

في 18 يوليو، وافقت Activision على تمديد الموعد النهائي لحل المسائل التنظيمية وإغلاق الصفقة حتى 18 أكتوبر. وفي خطوة غير عادية، وافقت هيئة أسواق المال على إعادة النظر في اعتراضها الأولي، مع تحديد موعد نهائي جديد لحكم أولي بشأن تحقيق محدث.

خلال المقابلة، أعلن سبنسر أيضًا أن لعبة Starfield الجديدة، التي طورها استوديو ZeniMax التابع لـ Xbox، أصبحت متاحة للمعاينة لمدة أسبوع. في هذه الفترة القصيرة، أصبحت اللعبة الحصرية الأكثر لعبًا من الجيل الحالي من عناوين وحدات التحكم لشركة Microsoft.

إن Microsoft متفائلة بأن تعاونها مع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة أسواق المال والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، سيؤدي إلى إتمام عملية الاستحواذ بنجاح، مما يسمح بزيادة التوسع والابتكار في صناعة الألعاب.

مصادر:

– تلفزيون بلومبرج