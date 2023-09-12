التخلص التدريجي من برامج تشغيل الطابعات التابعة لجهات خارجية في نظام التشغيل Windows: ما تحتاج إلى معرفته

تم تعيين Windows للتخلص التدريجي من برامج تشغيل الطابعات التابعة لجهات خارجية، وفقًا لوثيقة دعم حديثة أصدرتها Microsoft. تخطط الشركة للاعتماد على "برنامج تشغيل فئة" عالمي يدعم معايير مثل بروتوكول الطباعة عبر الإنترنت (IPP) ويتبناه تحالف Mopria. ومن المتوقع أن يتم هذا التغيير تدريجياً بدءاً من عام 2025.

في البداية، ستتوقف Microsoft عن قبول برامج تشغيل الطابعة الجديدة التابعة لجهات أخرى في Windows Update. سيظل مسموحًا بتحديثات برامج التشغيل الموجودة، ولكن لن يكون لدى الطابعات الجديدة خيار إضافة برامج تشغيل مخصصة تابعة لجهات خارجية. بحلول عام 2026، سيتم تعيين كافة الطابعات المتصلة بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows افتراضيًا على برنامج التشغيل المدمج، حتى في حالة وجود برنامج تشغيل تابع لجهة خارجية. وبدءًا من عام 2027، سيتم السماح فقط بالإصلاحات المتعلقة بالأمان لبرامج تشغيل الطابعات في Windows Update.

بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على برامج تشغيل تابعة لجهات خارجية لدعم الطابعات القديمة دون دعم Mopria أو IPP، فلا يوجد سبب فوري للقلق. ستستمر برامج التشغيل الموجودة في العمل ويمكن تثبيتها من Windows Update أو تنزيلها يدويًا. ستواصل Microsoft أيضًا التوقيع على برامج تشغيل الطابعة الجديدة كجزء من برنامج توافق أجهزة Windows الخاص بها، على الرغم من أنه لن تتم إضافة برامج التشغيل هذه إلى Windows Update بعد عام 2025.

يعد هذا التحول بعيدًا عن برامج تشغيل الطرف الثالث تطورًا إيجابيًا لنظام Windows البيئي. بدلاً من التعامل مع برامج التشغيل المتضخمة وغير الموثوقة في كثير من الأحيان والتي تفتقر إلى التحديثات في الوقت المناسب، سيستفيد المستخدمون من بساطة برنامج تشغيل الفئة وتوافقه. يمكن لبرنامج التشغيل الفردي هذا التعامل مع العديد من الأجهزة ذات الوظائف المماثلة، مما يضمن بقاء الطابعات القديمة قيد التشغيل مع إصدارات البرامج الأحدث. لا يزال بإمكان الشركات المصنعة للطابعات دعم الميزات المتخصصة من خلال تطبيقات دعم الطباعة الاختيارية المتوفرة في متجر Windows.

تجدر الإشارة إلى أن تخلص Microsoft التدريجي من برامج تشغيل الطرف الثالث يعكس اتجاهات الصناعة الحالية. تدعم معظم الطابعات الحديثة بالفعل Mopria ولديها دعم متكامل لـ IPP منذ أوائل عام 2010. اتخذت شركة Apple خطوات مماثلة من خلال إيقاف برامج تشغيل طابعات macOS التابعة لجهات خارجية لصالح AirPrint المستندة إلى IPP في عام 2019.

على الرغم من أن الانتقال إلى برامج تشغيل الفئة يوفر توافقًا محسّنًا، إلا أنه لن يزيل كافة الإحباطات المتعلقة بالطابعة. من المحتمل أن تستمر مشكلات مثل انحشار الورق الوهمي، وانقطاع اتصال الشبكة، ومتطلبات الحبر الخاصة، وقيود الماسح الضوئي. ومع ذلك، يعد الابتعاد عن برامج تشغيل الطرف الثالث خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تجربة طباعة أكثر انسيابية واستقرارًا.

مصادر:

- وثيقة دعم مايكروسوفت