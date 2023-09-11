تقوم Microsoft بحظر برامج تشغيل الطابعات التابعة لجهات خارجية في Windows Update لتحسين الأمان

أعلنت شركة Microsoft عن تغيير كبير في إستراتيجية برنامج تشغيل الطابعة، والذي يتضمن حظر تسليم برنامج تشغيل الطابعة التابع لجهة خارجية من خلال Windows Update. وتخطط الشركة لتنفيذ هذا التحول تدريجيًا على مدار السنوات الأربع القادمة لتعزيز الأمان العام لنظام Windows البيئي.

بدءًا من إصدار Windows 10 21H2، ستوفر Microsoft دعمًا مدمجًا لأجهزة الطابعة المتوافقة مع Mopria عبر برنامج تشغيل Microsoft IPP Class Driver. وهذا يعني أن الشركات المصنعة لأجهزة الطباعة لن تحتاج بعد الآن إلى توفير أدوات التثبيت أو برامج التشغيل أو الأدوات المساعدة الخاصة بها. هدف Microsoft هو تبسيط عملية الطباعة والتخلص من المخاطر الأمنية المرتبطة ببرامج تشغيل الطابعات التابعة لجهات خارجية.

لتعزيز الأمان بشكل أكبر، ستقدم Microsoft وضع طباعة افتراضيًا جديدًا يعمل على تعطيل برامج التشغيل التابعة لجهات خارجية لأغراض الطباعة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لحقيقة أن العيوب الأمنية في برنامج تشغيل الطابعة غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد لفترات طويلة، مما يشكل مخاطر كبيرة على المستخدمين.

سيتم تنفيذ التغييرات في استراتيجية برنامج تشغيل الطابعة تدريجيًا. بحلول عام 2025، ستتوقف Microsoft عن قبول عمليات إرسال برامج التشغيل من بائعي الطابعات، ولن يتم نشر برامج تشغيل الطابعات الجديدة التابعة لجهات خارجية من خلال Windows Update. في عام 2026، سيتم تعديل تصنيف برنامج تشغيل الطابعة لتحديد أولويات برامج تشغيل Windows IPP Class الداخلية. اعتبارًا من عام 2027 فصاعدًا، لن يتم تسليم تحديثات برنامج تشغيل الطابعة التابعة لجهة خارجية إلا من خلال Windows Update إذا كانت توفر إصلاحات أمنية.

ومع ذلك، سيظل لدى المستخدمين خيار تثبيت برامج تشغيل الطابعة مباشرة من مواقع البائعين على الويب كحزم تثبيت مستقلة. ستستمر برامج تشغيل الطابعات التابعة لجهات خارجية في العمل على كافة إصدارات Windows حتى بعد توقف نشرها من خلال Windows Update.

ستستمر Microsoft أيضًا في إصدار تصحيحات الأمان لبرامج تشغيل الطابعات القديمة طالما كانت إصدارات Windows المعنية ضمن دورات حياة الدعم الخاصة بها.

تهدف هذه الخطوة من Microsoft إلى إنشاء نظام طباعة أكثر أمانًا وحداثة لمستخدمي Windows. فهو يوفر أسلوبًا مبسطًا ومركزيًا لبرامج تشغيل الطابعة مع تقليل المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة ببرامج الطرف الثالث.

مصادر:

– إعلان تغيير إستراتيجية برنامج تشغيل الطابعة من Microsoft

- بيان من جوناثان نورمان، المدير الهندسي الرئيسي للأبحاث الهجومية وهندسة الأمن (MORSE) في Microsoft