وحدة تحكم Xbox اللاسلكية الجديدة Astral Purple متاحة الآن للطلب المسبق

تقوم Microsoft بإصدار متغير ألوان جديد لوحدة التحكم اللاسلكية Xbox يسمى Astral Purple. تتميز وحدة التحكم بغلاف أمامي أرجواني عميق، وأزرار إبهام وأزرار متطابقة، وظهر أبيض. المشغلات والمصدات ولوحة D باللون الأسود. يمكن الآن للاعبين المتواجدين في السوق للحصول على وحدة تحكم Xbox جديدة ويحبون اللون الأرجواني أن يطلبوا مسبقًا وحدة التحكم Astral Purple، بسعر 64.99 دولارًا / 59.99 جنيهًا إسترلينيًا، من متجر Microsoft. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في 19 سبتمبر.

قدمت Microsoft العديد من تصميمات الألوان الجديدة لوحدات تحكم Xbox خلال العام الماضي. تتضمن بعض الإصدارات السابقة وحدة التحكم Sunkissed Vibes ووحدة التحكم Stormcloud Vapor ووحدة التحكم Velocity Green. ومع ذلك، فإن وحدة التحكم الأكثر تميزًا وغير التقليدية التي قدمتها Microsoft هي وحدة التحكم TMNT المعطرة بالبيتزا.

سيقدر اللاعبون ومحبو Xbox خيار إضافة لمسة من اللون الأرجواني إلى إعدادات الألعاب الخاصة بهم باستخدام وحدة التحكم اللاسلكية Astral Purple Xbox. بفضل تصميمها الجميل، تواصل Microsoft تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الألوان لتناسب التفضيلات الفردية. يضمن الطلب المسبق لوحدة التحكم أن المشجعين سيكونون من بين أول من يمتلك هذه الإضافة الجديدة إلى تشكيلة وحدات تحكم Xbox.

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التعريفات: Xbox - علامة تجارية لوحدة تحكم ألعاب الفيديو تم تطويرها وتملكها شركة Microsoft Corporation

وحدة التحكم – جهاز يستخدم للتفاعل مع لعبة فيديو، وعادةً ما يتميز بالأزرار وعصي الإبهام والمشغلات

متجر Microsoft – سوق عبر الإنترنت للبرامج والأجهزة الرقمية من إنتاج شركة Microsoft Corporation

TMNT - سلاحف النينجا، امتياز يضم سلاحف مجسمة كأبطال خارقين

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