تقدم Microsoft التزام Copilot بحقوق الطبع والنشر لتعويض العملاء التجاريين

اتخذت Microsoft خطوة هامة في طمأنة عملائها التجاريين من خلال تقديم التزام حقوق الطبع والنشر لـ Copilot. يضمن هذا الالتزام التعويض للمستخدمين التجاريين لخدمات Copilot AI من Microsoft. وتعتمد هذه الخطوة على إعلان الشركة السابق في يونيو، والذي أنشأت فيه برنامج ضمان الذكاء الاصطناعي للتأكد من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنشورة على منصاتها تلبي المتطلبات القانونية والتنظيمية.

في منشور بالمدونة، تناول نائب رئيس Microsoft ورئيسها، براد سميث، جنبًا إلى جنب مع المستشار العام حسين نوبار، مخاوف العملاء فيما يتعلق بمطالبات انتهاك حقوق الطبع والنشر المحتملة الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا للالتزام، إذا رفع طرف ثالث دعوى قضائية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد عميل تجاري لاستخدام مساعدي Microsoft أو مخرجاتهم، فسوف تدافع Microsoft عن العميل وتغطي أي أحكام أو تسويات سلبية ناتجة عن الدعوى. ومع ذلك، لا تنطبق هذه الحماية إلا إذا استخدم العميل حواجز الحماية ومرشحات المحتوى المدمجة في منتجات Microsoft.

ولتخفيف مخاوف العملاء، تقوم Microsoft بدمج حواجز الحماية الأساسية في خدمات Copilot الخاصة بها لاحترام حقوق الطبع والنشر لمنشئي المحتوى. ومن خلال تنفيذ هذه الضمانات، سيتم تقليل احتمالية إنشاء محتوى مخالف بشكل كبير. ومع ذلك، يجب على العملاء الالتزام بإجراءات الحماية هذه لضمان الامتثال للوائح حقوق الطبع والنشر.

من خلال تحمل مسؤولية معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الطبع والنشر، تهدف Microsoft إلى دعم عملائها والتخفيف من المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة باستخدام منتجاتها. يمتد التزام حقوق الطبع والنشر لـ Copilot إلى العديد من خدمات Microsoft، بما في ذلك Bing Chat Enterprise وMicrosoft 365 Copilot وWindows Copilot وDynamics 365 Copilot وPower Platform Copilot وViva Sales Copilot وGitHub Copilot وPower BI Copilot وMicrosoft Security Copilot. ومع ذلك، فإن خدمات المستهلك مثل Bing Chat غير مشمولة ضمن هذا الالتزام، مما يترك مجالًا للتكهنات حول كيفية تعامل Microsoft مع هذا الجانب في المستقبل.

تُظهر هذه المبادرة من Microsoft التزامها بحماية مصالح عملائها وتسهيل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. مع التزام Copilot بحقوق الطبع والنشر، يمكن للعملاء التجاريين الاستفادة بثقة من خدمات الذكاء الاصطناعي من Microsoft مع تقليل المخاطر المرتبطة بمطالبات انتهاك حقوق الطبع والنشر المحتملة.

التعاريف:

- خدمات Copilot AI: خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Microsoft والتي تساعد المستخدمين في إنشاء المحتوى.

– انتهاك حقوق الطبع والنشر: الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.

– التعويض: الحماية من الخسائر المالية المتكبدة بسبب المطالبات أو الالتزامات القانونية.

مصادر:

- Microsoft: منشور مدونة بقلم براد سميث وحسين نوبار (لم يتم توفير عنوان URL)