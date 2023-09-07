تتحمل Microsoft المسؤولية القانونية عن عوامل تصفية محتوى الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتحمل المخاطر القانونية المرتبطة بأي مطالبات من أطراف ثالثة، طالما أن عملائها يستخدمون "حواجز الحماية ومرشحات المحتوى" المضمنة في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تهدف الشركة إلى توفير وظائف تقلل من فرص قيام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بإرجاع المحتوى المخالف.

من خلال تحمل المسؤولية عن المخاطر القانونية المحتملة، تُظهر Microsoft التزامها بحماية عملائها من أي نزاعات قانونية قد تنشأ بسبب استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تعمل "حواجز الحماية ومرشحات المحتوى" الخاصة بالشركة كإجراءات وقائية لتقليل احتمالية مواجهة المستخدمين لمشكلات انتهاك حقوق الطبع والنشر.

تم تصميم هذه الضمانات للتأكد من أن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تنفذها Microsoft مبرمجة لتصفية وحظر أي محتوى قد ينتهك حقوق الطبع والنشر أو حقوق العلامات التجارية. ومن خلال توفير وسائل الحماية المضمنة هذه، تهدف Microsoft إلى تخفيف المخاوف بشأن الاستخدام غير المقصود للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من قبل عملائها.

مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكاملها في مختلف جوانب حياتنا، أصبح ضمان الامتثال لقوانين حقوق الطبع والنشر وحماية حقوق الملكية الفكرية ذا أهمية متزايدة. يسلط النهج الاستباقي الذي تتبعه Microsoft الضوء على المسؤولية التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي في معالجة المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بمنتجاتها.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن مايكروسوفت تتحمل المسؤولية القانونية، إلا أنه لا يزال من الضروري للمستخدمين توخي الحذر عند استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. إن فهم قوانين حقوق الطبع والنشر والالتزام بها والحصول على الأذونات اللازمة للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر يظل مسؤولية المستخدمين.

وفي الختام، يوضح إعلان مايكروسوفت تفانيها في تقديم منتجات الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية للامتثال وتحمي عملائها من أي مشاكل قانونية. من خلال تنفيذ حواجز الحماية ومرشحات المحتوى، تهدف الشركة إلى تقليل احتمالية قيام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بإرجاع المحتوى المخالف من أجل حماية المستخدمين وأصحاب حقوق الطبع والنشر.

التعاريف:

– الدرابزين: حدود أو حدود محددة مسبقًا تنظم سلوك أو تصرفات النظام، في هذه الحالة، تقنية الذكاء الاصطناعي.

- مرشحات المحتوى: الأدوات أو العمليات المستندة إلى الخوارزميات المستخدمة لفحص أو حظر أو تقييد أنواع معينة من المحتوى من الوصول إليها أو عرضها.

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