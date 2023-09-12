لن يتلقى Microsoft Surface Duo تحديثات البرامج بعد الآن

وصل جهاز Microsoft Surface Duo، الذي تم إصداره في سبتمبر 2020، إلى نهاية رحلة تحديث البرنامج. اعتبارًا من الآن، لن يتلقى الجهاز ترقيات إصدار Android وتصحيحات الأمان. قد تخيب هذه الأخبار آمال المستخدمين الذين حصلوا على وعد بدعم البرامج لمدة ثلاث سنوات عندما قاموا بشراء الجهاز القابل للطي.

عندما تم إطلاق Surface Duo، كان مزودًا بنظام Android 10 المثبت مسبقًا. أكدت Microsoft للمستخدمين أنهم سيحصلون على تحديثات أمان Android وترقيات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، لم يتلق الجهاز سوى ترقيتين لإصدار Android خلال عمره الافتراضي. وفي يناير 2022، تم تحديثه إلى Android 11، وفي وقت لاحق في أكتوبر، تلقى تحديث Android 12L. لسوء الحظ، سيكون Android 12L هو آخر ترقية لإصدار Android لجهاز Surface Duo.

من المؤكد أن الافتقار إلى دعم البرامج لجهاز بسعر 1,399 دولارًا أمر مخيب للآمال بالنسبة للمستخدمين. فهو يتركهم مع جهاز قد لا يحتوي على أحدث الميزات أو تحسينات الأمان.

من ناحية أخرى، فإن Microsoft Surface Duo 2، الذي تم إصداره في أكتوبر 2021، سيحصل أيضًا على ثلاث سنوات فقط من دعم البرامج. يعمل حاليًا على نظام Android 11 وتلقى تحديث Android 12L في أكتوبر 2022. ومع ذلك، لم تؤكد Microsoft بعد ما إذا كان Surface Duo 2 سيتلقى أي ترقيات أخرى لنظام التشغيل Android قبل انتهاء الدعم في أكتوبر 2024.

من الضروري أن يأخذ المستخدمون في الاعتبار عمر دعم البرنامج للجهاز عند اتخاذ قرار الشراء. على الرغم من أن Surface Duo وSurface Duo 2 يقدمان ميزات وعوامل شكل فريدة، إلا أن تحديثات البرامج المحدودة قد تؤثر على سهولة استخدامهما على المدى الطويل.

في الختام، لن يتلقى خط Microsoft Surface Duo بعد الآن تحديثات البرامج، بما في ذلك ترقيات إصدار Android وتصحيحات الأمان. وهذا يترك للمستخدمين أجهزة لن تتلقى أحدث الميزات والتحسينات. يجب على المستخدمين مراعاة العمر الافتراضي لدعم البرنامج للجهاز قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة بالنسبة للأجهزة ذات النطاق السعري الأعلى.

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