مايكروسوفت تنهي التحديثات لجهاز Surface Duo الأصلي، مما يترك العملاء بخيبة أمل

وصل جهاز Microsoft Surface Duo الأصلي، الذي تم إصداره في عام 2020، إلى نهاية تحديثات البرامج الخاصة به، مما أصاب العملاء بخيبة أمل. تم تسويق الجهاز الفريد ذو الشاشة المزدوجة كأداة إنتاجية ذات إمكانات تعدد المهام المحسنة. ومع ذلك، سلطت المراجعات الأولية الضوء على مشكلات برمجية مهمة، على الرغم من الإشادة بالأجهزة.

وعدت شركة Microsoft بتحديثات البرامج لجهاز Surface Duo لمدة ثلاث سنوات، لكن التحديثات كانت بطيئة في الوصول. أصدرت الشركة تحديثًا لنظام Android 11 في أوائل عام 2022، بعد عدة أشهر من الموعد المحدد. تبع ذلك وصول Android 12L لكل من Surface Duo الأصلي وتكملة له لاحقًا في عام 2022.

لسوء الحظ، سيكون Android 12L هو آخر تحديث لجهاز Surface Duo الأصلي. تؤكد صفحة دعم Microsoft أن تحديثات الجهاز، بما في ذلك التحديثات الكاملة لنظام التشغيل والأمان، انتهت في 10 سبتمبر 2023. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إصدار تحديث Android 13 مطلقًا لجهاز Surface Duo، على الرغم من أن Google قد أصدرت التحديث على مدار عام. منذ. وهذا يعني أن العملاء الذين اشتروا الهاتف بقيمة 1,400 دولار من Microsoft تلقوا تحديثات أقل لنظام التشغيل مقارنة بأجهزة Google Pixel وSamsung Galaxy.

لا يبدو المستقبل واعدًا بالنسبة لجهاز Surface Duo 2 أيضًا. ومن المتوقع أن يفقد الدعم في أكتوبر 2024، ولا توجد مؤشرات على إصدار Android 13 رسميًا للجهاز حتى الآن. يبدو أن شركة مايكروسوفت ابتعدت عن عامل الشكل ذو الشاشة المزدوجة، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تخطط لجهاز قابل للطي مشابه لجهاز Galaxy Z Fold من سامسونج وPixel Fold من جوجل.

على الرغم من أن Surface Duo الأصلي قد لا يتلقى التحديثات بعد الآن، إلا أن قرار Microsoft بالتركيز على عامل شكل مختلف لأجهزتها المستقبلية يشير إلى التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، بالنسبة لمالكي Surface Duo الحاليين، فإن نقص التحديثات يتركهم يشعرون بخيبة الأمل والرغبة في الحصول على مزيد من الدعم من Microsoft.

مصادر:

– ويندوز سنترال