تقدم Microsoft الحماية القانونية لمستخدمي خدمات AI Copilot

توفر Microsoft الحماية القانونية للعملاء الذين يستخدمون خدمات AI Copilot الخاصة بها ويواجهون دعاوى قضائية تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تهدف المبادرة، التي تسمى التزام Copilot بحقوق الطبع والنشر، إلى معالجة المخاوف التي أثارها أصحاب حقوق الطبع والنشر فيما يتعلق باستخدام الأعمال المحمية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي. صرح براد سميث، كبير المسؤولين القانونيين في Microsoft، أن الشركة ستتحمل المسؤولية عن أي مخاطر قانونية وتدافع عن العملاء إذا تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر أثناء استخدام Copilot.

وينبع قرار تقديم الحماية القانونية من ثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، تريد Microsoft دعم عملائها والوقوف وراء الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، تدرك الشركة مخاوف أصحاب حقوق الطبع والنشر وتريد معالجتها. وأخيرًا، قامت Microsoft بتنفيذ إجراءات وقائية لمنع الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

بموجب السياسة الجديدة، إذا قام طرف ثالث برفع دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر ضد عميل تجاري لاستخدام Copilot أو مخرجاته، فسوف تدافع Microsoft عن العميل وتغطي أي أحكام أو تسويات سلبية ناتجة عن الدعوى. ومع ذلك، فإن هذه الحماية مشروطة باستخدام العميل لعوامل تصفية المحتوى وحواجز الحماية التي توفرها Microsoft.

تهدف الشراكة بين Microsoft وعملائها إلى معالجة حالة عدم اليقين المحيطة بقانون حقوق الطبع والنشر والتأكد من أن المؤلفين يحتفظون بالسيطرة ويحصلون على تعويض عادل عن إبداعاتهم. تدرك الشركة أهمية الحفاظ على المنافسة وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. اقترح بعض اللاعبين في الصناعة الترخيص وأذونات الاشتراك كوسيلة للوصول إلى البيانات دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

أصبحت خدمات Copilot من Microsoft، والتي تتضمن GitHub Copilot وعمليات التكامل الأخرى في منتجات Microsoft، شائعة بين المطورين. ومع ذلك، واجهت التكنولوجيا تحديات قانونية، مع دعاوى قضائية تزعم الاستخدام غير المصرح به للتعليمات البرمجية المرخصة والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

باختصار، يوفر التزام Microsoft Copilot بحقوق الطبع والنشر الطمأنينة لمستخدمي خدمات AI Copilot الخاصة بها من خلال توفير الحماية القانونية في حالة رفع دعاوى قضائية لانتهاك حقوق الطبع والنشر. توضح هذه الخطوة التزام Microsoft بدعم عملائها ومعالجة المخاوف التي أثارها أصحاب حقوق النشر.

مصادر:

- مدونة مايكروسوفت: [الرابط]

– الحافة: [الرابط]