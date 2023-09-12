The Astral Purple: تعلن Microsoft عن وحدة تحكم Xbox اللاسلكية الجديدة

كشفت Microsoft النقاب عن أحدث إضافة إلى مجموعة وحدات التحكم اللاسلكية Xbox، وهي Astral Purple. يعرض هذا الإصدار الجديد غلافًا أماميًا أرجوانيًا عميقًا مقترنًا بخلفية بيضاء، مما يذكرنا بتصميم وحدة التحكم Velocity Green السابقة.

تتميز وحدة التحكم Astral Purple Xbox بجميع الميزات التي يتوقعها المرء، بما في ذلك مصدات ومشغلات مزخرفة لتحسين الإمساك، وزر مشاركة مخصص لمشاركة لحظات اللعب بسهولة، ومقبس مقاس 3.5 ملم لتوصيل أجهزة الصوت.

طوال هذا العام، قدمت Microsoft تصميمات مختلفة لوحدات التحكم لافتة للنظر لتلبية التفضيلات المختلفة. ومن بين هذه الإصدارات إصدار Stormcloud Vapour "الديناميكي"، والذي يأتي بخلفية مذهلة، ووحدة التحكم Starfield ذات الإصدار المحدود.

على عكس إطلاق Velocity Green، لا يبدو أن هناك أي منتجات أو ملحقات إضافية متاحة لـ Astral Purple. لذا، إذا كنت تأمل في إضافة إكسسوارات باستخدام سترة Xbox مطابقة أو قاعدة شحن سريعة منسقة، فقد لا يحالفك الحظ هذه المرة.

بسعر 60 جنيهًا إسترلينيًا / 65 دولارًا أمريكيًا، من المقرر إطلاق وحدة التحكم اللاسلكية Astral Purple Xbox في 19 سبتمبر. الطلبات المسبقة لمتغير الألوان الجديد هذا متاحة بالفعل من خلال متجر Microsoft.

بشكل عام، يوفر Astral Purple خيارًا أنيقًا ومتعدد الاستخدامات للاعبين لتخصيص تجربة ألعاب Xbox الخاصة بهم. بفضل نظام الألوان النابض بالحياة والميزات الموثوقة، من المؤكد أن وحدة التحكم هذه ستجذب المعجبين الذين يتطلعون إلى ترقية مجموعتهم أو توسيعها.

التعاريف:

– وحدة تحكم Xbox اللاسلكية: جهاز محمول مصمم للاستخدام مع وحدات تحكم ألعاب Xbox، مما يسمح للاعبين بالتحكم في اللعب لاسلكيًا.

- مصدات ومشغلات مزخرفة: الأزرار الموجودة على وحدة التحكم مصممة خصيصًا لتوفير تجربة لمس محسنة للاعبين.

- مقبس 3.5 ملم: مقبس صوت قياسي يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزة الصوت الخارجية، مثل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت، بوحدة تحكم Xbox.

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