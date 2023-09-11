تقدم Microsoft التزام Copilot بحقوق الطبع والنشر لحماية المستخدمين

أعلنت Microsoft مؤخرًا عن التزام Copilot بحقوق الطبع والنشر، والذي يهدف إلى حماية عملاء Copilot من دعاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر. بموجب هذا الالتزام، إذا رفعت جهة خارجية دعوى قضائية ضد عميل تجاري بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر فيما يتعلق باستخدام مساعدي Microsoft أو المخرجات التي ينتجونها، فسوف تتولى Microsoft الدفاع القانوني وتغطي أي أضرار ورسوم قانونية.

وتغطي المبادرة خدمات متنوعة، بما في ذلك Microsoft 365 Copilot for Word وExcel وPowerPoint وGitHub Copilot وBing Chat Enterprise. تريد Microsoft توفير الوضوح للعملاء الذين يستخدمون خدمات Copilot والمخرجات التي ينتجونها، مما يؤكد لهم أنهم لا داعي للقلق بشأن المطالبات المحتملة بحقوق الطبع والنشر.

تعترف Microsoft بالمخاوف المحيطة بحقوق الطبع والنشر عند استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدية. من الطبيعي أن يهتم المؤلفون والفنانون بكيفية استخدام عملهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تريد Microsoft معالجة هذه المخاوف من خلال تحمل المسؤولية عن أي مخاطر قانونية مرتبطة باعتراضات حقوق الطبع والنشر.

يعد هذا الالتزام جديرًا بالملاحظة بشكل خاص حيث واجهت Microsoft نفسها دعوى قضائية بشأن حقوق الطبع والنشر لـ Copilot العام الماضي. زعمت الدعوى القضائية أن Microsoft وGitHub وشريكهم OpenAI ألغوا التعليمات البرمجية العامة لتدريب نموذج التعلم الآلي الخاص بهم، Codex، ومساعد البرمجة Copilot. تعتقد Microsoft أن الدعوى القضائية لا تحدد أي أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر تم إساءة استخدامها وتسلط الضوء على مفهوم الاستخدام العادل، الذي يسمح بالاستخدام غير المرخص للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر في مواقف معينة.

تؤكد Microsoft على حساسيتها تجاه مخاوف المؤلفين وتدرك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يثير قضايا جديدة في السياسة العامة. تؤكد الشركة أنه من الأهمية بمكان أن يحتفظ المؤلفون بالسيطرة على حقوقهم بموجب قانون حقوق الطبع والنشر والحصول على تعويض عادل عن إبداعاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Microsoft بتطبيق عوامل تصفية وتقنيات أخرى لتقليل فرص قيام مساعدي الطيارين بإنشاء محتوى مخالف. للتأهل لتغطية التعويض، يجب على العملاء استخدام حواجز الحماية ومرشحات المحتوى المتوفرة. علاوة على ذلك، لا يمكن للعملاء إدخال البيانات في خدمة Copilot إذا كانوا يفتقرون إلى الحقوق المناسبة لاستخدامها.

من المهم ملاحظة أن التزام Microsoft بحقوق الطبع والنشر لـ Copilot لا يؤثر على موقف الشركة بشأن المطالبة بحقوق الملكية الفكرية في مخرجات خدمات Copilot الخاصة بها.

مصادر:

مایکروسافت