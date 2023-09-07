تتعهد شركة Microsoft بالمسؤولية القانونية عن انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالذكاء الاصطناعي

اتخذت Microsoft خطوة مهمة لمعالجة المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI). وافقت شركة التكنولوجيا العملاقة على تحمل المسؤولية القانونية عن أي مشكلات تتعلق بحقوق الطبع والنشر قد تنشأ عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الشركات. ينطبق هذا بشكل خاص على الأدوات الموجودة في Word وPowerPoint وأدوات البرمجة.

يتضمن التزام Microsoft دفع أي تكاليف قانونية يتكبدها العملاء التجاريون الذين تتم مقاضاتهم لاستخدام الأدوات أو أي مخرجات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. تمتد هذه الحماية إلى عملاء GitHub Copilot، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تعليمات برمجية للكمبيوتر، بالإضافة إلى Microsoft 365 Copilot، الذي يطبق الذكاء الاصطناعي على منتجات مثل Word وPowerPoint.

تهدف هذه الخطوة من قبل Microsoft إلى فتح السوق وجعل البرنامج أكثر قابلية للاستخدام للشركات. فهو يخفف إحدى العقبات الرئيسية أمام الشركات من خلال توفير الطمأنينة بأن Microsoft ستتحمل المخاطر القانونية المرتبطة بدعاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقد أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى معارك قانونية ودعاوى قضائية، حيث اتهم أصحاب المحتوى والفنانون والمغنون وشركات الإعلام والناشرون شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون موافقة أو تعويض. ولمعالجة هذه المخاوف، تعهد مطورو البرامج الرئيسيون، بما في ذلك Microsoft وAdobe، بتعويض مستخدميهم.

اعترف حسين نوبار، المستشار العام للشؤون القانونية للشركات في Microsoft، بمخاوف العملاء فيما يتعلق بمطالبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. صرحت Microsoft بأنها ستتحمل المسؤولية عن أي مخاطر قانونية محتملة يواجهها العملاء الذين يدفعون.

تشتمل "حواجز الحماية" الخاصة بشركة Microsoft على عوامل تصفية المحتوى وأنظمة الكشف لتحديد محتوى الطرف الثالث الذي يحتمل أن يمثل انتهاكًا. في حين أن النزاعات والسوابق القانونية في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الطبع والنشر لا تزال قيد التطوير، فإن موقف Microsoft الاستباقي يسعى إلى معالجة مخاوف العملاء والتخفيف من المخاطر المرتبطة بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

في الختام، فإن تعهد Microsoft بتحمل المسؤولية القانونية عن انتهاك حقوق الطبع والنشر المتعلقة ببرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها يوضح التزامها بحماية العملاء ويعالج المخاوف داخل الصناعة. من خلال مواجهة المخاطر القانونية المحتملة، تهدف Microsoft إلى تعزيز بيئة أكثر سهولة وأمانًا للشركات التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

– [المادة المصدر](URL)