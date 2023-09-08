تطلق Microsoft ميزة Paint جديدة لإزالة الخلفية على نظام التشغيل Windows 11

تقدم شركة Microsoft إصدارًا جديدًا من تطبيق Paint الخاص بها لنظام التشغيل Windows 11 Insiders، والذي يتيح للمستخدمين إزالة الخلفيات من الصور بسهولة. يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال زر "إزالة الخلفية" الموجود في قسم "الصورة" بشريط الأدوات. يعمل عن طريق عزل الموضوع الرئيسي في الصورة وإزالة الخلفية بأكملها، بغض النظر عن مدى تعقيدها.

مع القدرة على تحديد المنطقة لإزالة الخلفية باستخدام ميزة تحديد المستطيل، يتمتع المستخدمون بمزيد من التحكم في العملية. ويهدف هذا التحديث الجديد إلى توفير حل سريع ومريح لأولئك الذين يحتاجون إلى إزالة الخلفيات دون الحاجة إلى تطبيقات متقدمة لتحرير الصور.

يأتي التحديث بعد تحديث برنامج Paint غير المقصود والذي يتضمن شعار السرية الخاص بشركة Microsoft. تم حل هذه المشكلة باستخدام الإصدار الأحدث 11.2306.30.0، والذي يتضمن ميزة إزالة الخلفية. إذا لم يكن التحديث متاحًا بعد، فننصح المستخدمين بالتحلي بالصبر حيث تواصل Microsoft طرحه لجميع مستخدمي Windows 11.

تُظهر إضافة ميزة إزالة الخلفية إلى Microsoft Paint التزام الشركة بتحسين أدواتها المضمنة وتوفير المزيد من الوظائف للمستخدمين. باستخدام هذا التحديث، يمكن لمستخدمي Windows 11 Insider إزالة الخلفيات من الصور بسهولة وبنقرات قليلة فقط. تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمهام مثل إنشاء عروض تقديمية احترافية أو تصميم الرسومات أو تحسين الصور الشخصية.

مصادر:

BleepingComputer

التعاريف:

مايكروسوفت الرسام: محرر رسومات نقطية مدمج تم تطويره بواسطة Microsoft ويسمح للمستخدمين بإنشاء الصور الرقمية وتحريرها ومعالجتها.

إزالة الخلفية: عملية عزل الموضوع الرئيسي في الصورة وإزالة الخلفية، وينتج عن ذلك وضع الموضوع على خلفية شفافة أو جديدة.