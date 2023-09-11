يقدم Microsoft Paint في نظام التشغيل Windows 11 أداة إزالة الخلفية

اتخذت Microsoft خطوة كبيرة نحو تعزيز إمكانيات تطبيق Paint الخاص بها في نظام التشغيل Windows 11 من خلال تقديم أداة إزالة الخلفية. على غرار الوظيفة الموجودة في Adobe Photoshop، تسمح هذه الميزة لمستخدمي Windows بإزالة الخلفيات من الصور بسهولة بنقرة واحدة فقط، مما يؤدي إلى تبسيط مهام تحرير الرسومات.

للاستفادة من هذه الأداة القوية، سيحتاج المستخدمون أولاً إلى التأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Paint. يمكنهم تحديث تطبيق Windows 11 Paint إلى الإصدار 11.2306.30 من خلال متجر Microsoft. بمجرد التحديث، يمكن للمستخدمين تشغيل التطبيق وفتح الصورة التي يريدون تحريرها على لوحة قماشية فارغة.

للوصول إلى أداة إزالة الخلفية، يحتاج المستخدمون إلى النظر إلى الجزء العلوي الأيسر من الصورة والعثور على قسم "الصورة". ضمن هذا القسم، سيقومون بتحديد موقع الزر "إزالة الخلفية" وتحديده. من خلال النقر على هذا الزر، ستتم إزالة خلفية الصورة بأكملها، مع ترك مقطع الموضوع المحدد فقط.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مزيد من التحكم في عملية التحرير، تتيح أداة إزالة الخلفية إمكانية الإزالة المخصصة. يمكن للمستخدمين استخدام أداة تحديد المستطيل لتحديد المنطقة التي يريدون إزالة الخلفية منها، مما يوفر دقة أكبر.

في الوقت الحالي، تتوفر أداة إزالة الخلفية حصريًا لمستخدمي Windows Insider، ولم توفر Microsoft جدولًا زمنيًا محددًا للإصدار الأوسع للميزة. ومع ذلك، بناءً على الممارسات السابقة، فمن المحتمل أن تقوم الشركة بطرح الأداة لجميع مستخدمي Windows 11 بعد بضعة أسابيع من الاختبار. لذلك، يُنصح المستخدمون بمراقبة التحديثات.

مع إضافة أداة إزالة الخلفية، يجعل Microsoft Paint في نظام التشغيل Windows 11 تحرير الرسومات أكثر سهولة وكفاءة للمستخدمين المبدعين. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية عزل الأشخاص عن خلفياتهم، وعلى الرغم من أنها مقتصرة حاليًا على مستخدمي Windows Insider، فمن المتوقع أن تصبح متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب.

مصادر:

– مايكروسوفت الرسام في نظام التشغيل Windows 11

– عملية تحديث متجر مايكروسوفت