تحديث قناة Windows 11 Insider Preview Beta: الإصدار 2631.2271

أصدرت Microsoft إصدارًا جديدًا، 2631.2271، لقناة Windows 11 Insider Preview Beta، مما يقربنا خطوة واحدة من الإصدار النهائي من Windows 11 الإصدار 23H2.

أحد التحديثات الملحوظة في هذا الإصدار هو التحسينات التي تم إجراؤها على متجر Microsoft. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى صفحة Game Pass جديدة، حيث يمكنهم استكشاف والاشتراك في PC Game Pass أو Game Pass Ultimate. توفر الصفحة معلومات حول فوائد Game Pass، بما في ذلك الألعاب الحصرية والصفقات والامتيازات المجانية وEA Play. كما أنه يسهل على المستخدمين اكتشاف ألعابهم المفضلة وتشغيلها، مثل ألعاب Day One والإضافات الجديدة إلى Game Pass وألعاب Bethesda.

على الرغم من عدم وجود العديد من الميزات الجديدة في هذا الإصدار، فقد كانت هناك بعض التحسينات وإصلاحات الأخطاء. تم تعطيل تحسينات Windows Ink المقدمة في الإصدار 22631.2050 مؤقتًا لمعالجة مشكلات قابلية الاستخدام. سمحت هذه التغييرات للمستخدمين باستخدام Windows Ink للكتابة بخط اليد في أي مكان يمكنهم الكتابة فيه باستخدام لوحة المفاتيح. ومن المتوقع أن تتم إعادة تمكين هذه التحسينات قبل الإصدار النهائي من Windows 11 الإصدار 23H2.

ينصب تركيز إصلاحات الأخطاء في هذا الإصدار على File Explorer، وهو أحد المكونات الأكثر إشكالية في الإصدار 11H23 من Windows 2. عالجت Microsoft سبعة أخطاء في File Explorer، بهدف تحسين أدائها وموثوقيتها. يتم تشجيع المستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع File Explorer على تثبيت هذا الإصدار في أقرب وقت ممكن على أمل أن يحل هذه المشكلات.

بالإضافة إلى File Explorer، قامت Microsoft أيضًا بإصلاح الأخطاء في Windows Copilot، والإعدادات، وDev Drive، وإدارة المهام، ومكونات Windows الأخرى. على الرغم من أن هذه الإصلاحات ليست كبيرة، إلا أنها تساهم في استقرار النظام وأدائه بشكل عام.

المصدر

– نادي ويندوز