يقدم Microsoft Paint أداة إزالة الخلفية لتسهيل تحرير الصور

تقوم Microsoft حاليًا باختبار أداة جديدة لإزالة الخلفية في تطبيق Paint الشهير. يتم طرح هذه الميزة لمستخدمي Windows Insider في قنوات Canary وDev، مع الإصدار 11.2306.30.0. تتيح الأداة للمستخدمين إزالة خلفية الصورة بنقرة واحدة فقط.

لاستخدام هذه الأداة، يمكن للمختبرين ببساطة فتح صورة في برنامج الرسام والنقر على زر إزالة الخلفية الموجود على الجانب الأيسر من شريط الأدوات. سيقوم برنامج الرسام تلقائيًا باكتشاف الموضوع الرئيسي للصورة وإزالة الخلفية وفقًا لذلك. لدى المستخدمين أيضًا خيار تحديد الجزء المحدد من الخلفية الذي يرغبون في إزالته يدويًا.

تعمل إضافة أداة إزالة الخلفية إلى Paint على تحسين الوظيفة العامة للتطبيق. على الرغم من أن برنامج الرسام يُستخدم بشكل شائع لإجراء تعديلات سريعة على الصور مثل الاقتصاص وتغيير الحجم والتعليق، إلا أن المستخدمين غالبًا ما يضطرون إلى الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لإزالة الخلفيات، الأمر الذي قد يكون غير مريح. تتطلب تطبيقات مثل Canva اشتراكًا مدفوعًا للوصول إلى إزالة الخلفية، بينما يتطلب Adobe Express إنشاء حساب. من خلال دمج إزالة الخلفية مباشرة في برنامج الرسام، تهدف Microsoft إلى تبسيط عملية تحرير الصور.

بالإضافة إلى أداة إزالة الخلفية، يقال إن مايكروسوفت تختبر أداة تحويل النص إلى صورة داخل برنامج الرسام. ستمكن هذه الميزة المستخدمين من تحويل النص بسهولة إلى صور، مما يزيد من توسيع القدرات الإبداعية للتطبيق.

مع هذه الإضافات الجديدة، تواصل Microsoft تحسين وابتكار عروض برامجها، مما يجعل برنامج Paint حلاً أكثر تنوعًا وسهل الاستخدام لتلبية احتياجات تحرير الصور.

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