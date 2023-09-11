مايكروسوفت وباركليز يتعاونان لإطلاق Xbox Mastercard

أعلنت شركة مايكروسوفت عن شراكة مع بنك باركليز لتقديم بطاقة Xbox Mastercard، التي تقدم مجموعة من المزايا لمستخدمي Xbox في الولايات المتحدة. تتوفر البطاقة حصريًا لمستخدمي Xbox Insider، ولن تحمل أي رسوم سنوية وستوفر مكافآت متنوعة مقابل عمليات الشراء التي تتم باستخدام البطاقة.

سيحصل حاملو البطاقات على نقاط بطاقة مقابل كل دولار ينفقونه على المشتريات، بمعدلات مختلفة لفئات مختلفة. سيؤدي شراء المنتجات المؤهلة من متجر Microsoft إلى كسب حاملي البطاقات 5 أضعاف عدد النقاط، بينما ستوفر خدمات البث مثل Netflix وDisney+ 3 أضعاف النقاط. كما ستوفر خدمات توصيل الطعام مثل Grubhub وDoorDash 3 أضعاف النقاط. ستكسب جميع المشتريات الأخرى نقاطًا بالمعدل العادي 1x.

بالإضافة إلى نظام النقاط، توفر بطاقة Xbox Mastercard مزايا أخرى. سيحصل الأعضاء الجدد على مكافأة قدرها 5,000 نقطة بطاقة وثلاثة أشهر من Xbox Game Pass Ultimate بعد عملية الشراء الأولى. يمكن للأعضاء الحاليين اختيار إهداء ميزة Game Pass الخاصة بهم إلى صديق. تتميز البطاقة أيضًا بخمسة تصميمات مختلفة، والتي يمكن لحاملي البطاقات تخصيصها باستخدام علامات اللاعب الخاصة بهم.

سيتم طرح بطاقة Xbox Mastercard تدريجيًا لمستخدمي Xbox Insider بدءًا من 21 سبتمبر، وستكون متاحة لجميع لاعبي Xbox في الولايات المتحدة بحلول عام 2024.

يعد هذا التعاون جزءًا من جهود Microsoft المستمرة لتوسيع علامة Xbox التجارية إلى ما هو أبعد من وحدات تحكم الألعاب. لقد أطلقوا سابقًا منتجات مثل ثلاجة Xbox Series X الصغيرة وتعاونوا مع Gucci لإنشاء إصدار محدود من Gucci Xbox.

مصادر:

- اكس بوكس ​​واير

- IGN