نقدم لكم Xbox Mastercard: بطاقة حلم اللاعبين لمستخدمي Xbox Insider

أعلنت Microsoft للتو عن إطلاق Xbox Mastercard، وهي بطاقة ائتمان موجهة لمستخدمي Xbox Insider في الولايات المتحدة. تسمح هذه الخطوة غير المتوقعة للاعبين بكسب نقاط البطاقة مع كل عملية شراء واستبدالها بالألعاب والعناصر الأخرى على موقع xbox.com.

تأتي بطاقة Xbox Mastercard الصادرة عن بنك باركليز بدون رسوم سنوية وستكون متاحة لمستخدمي Xbox Insider المقيمين في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي. ابتداءً من 21 سبتمبر، يمكن للأفراد المهتمين التقدم بطلب للحصول على البطاقة، والتي سيتم إصدارها على دفعات طوال موسم الخريف.

سيحصل حاملو البطاقات على نقاط بطاقة مقابل كل دولار يتم إنفاقه. سيمنحك شراء المنتجات المؤهلة من Microsoft Store 5x نقاط بطاقة، بينما سيكسبك استخدام خدمات توصيل الطعام مثل Grubhub وDoorDash أو خدمات البث مثل Netflix وDisney+ 3x نقاط بطاقة. بالنسبة للمشتريات اليومية، سيحصل حاملو البطاقات على 1x نقطة بطاقة.

بالإضافة إلى هذه المكافآت، تقدم Microsoft أيضًا بعض المزايا الجذابة. ستكسب المشتريات لأول مرة 5,000 نقطة بطاقة، أي ما يعادل 50 دولارًا. علاوة على ذلك، سيحصل مستخدمو Xbox Game Pass الجدد على Xbox Game Pass Ultimate لمدة ثلاثة أشهر عند أول عملية شراء لهم، أو سيكون لديهم خيار تقديمها كهدية لصديق.

كما هو الحال مع أي بطاقة ائتمان، من المهم مراعاة معدل النسبة السنوية (APR). توفر بطاقة Xbox Mastercard ثلاثة خيارات: 20.99%، أو 26.99%، أو 31.99%، اعتمادًا على الجدارة الائتمانية لحامل البطاقة.

بينما كان اللاعبون يأملون في الحصول على المزيد من أخبار Xbox Game Pass، فإن تقديم Xbox Mastercard يوفر فرصة مثيرة لمستخدمي Xbox Insider للاستمتاع بامتيازات ومكافآت إضافية. تقدم بطلبك قريبًا لرفع مستوى تجربة الألعاب الخاصة بك!

مصادر:

– منشور إعلان Xbox Wire

– شروط وأحكام Xbox Mastercard