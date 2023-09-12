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لا يزال Microsoft Windows 11 يفتح الروابط في Microsoft Edge على الرغم من التغييرات الموعودة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
لا يزال Microsoft Windows 11 يفتح الروابط في Microsoft Edge على الرغم من التغييرات الموعودة

وفقًا لمقالة حديثة، لا يزال إصدار Microsoft Insider لنظام التشغيل Windows 11 يفتح روابط الويب في متصفح Microsoft Edge، على الرغم من إعلان الشركة السابق أنها ستفتح الروابط في المتصفح الافتراضي للمستخدم. وكان من المفترض أن يتوافق هذا التغيير مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية، اللذين يتطلبان من "حراس البوابة" مثل مايكروسوفت تجنب التفضيل الذاتي.

وجد المطور Daniel Aleksandersen، الذي اختبر الإصدار الجديد من Windows 11 Insider، أن Edge لا يزال قيد الفتح بدلاً من المتصفح الافتراضي، بغض النظر عن موقع المستخدم. وأشار ألكساندرسن أيضًا إلى عدم وجود تغييرات مرئية في Windows 11 Dev Insider عندما يتعلق الأمر بفتح الروابط.

تم التكهن بأن التغيير قد يقتصر على استدعاء تطبيقات مثل Outlook بدلاً من Edge أو Windows. في هذه الحالات، سيتم تعديل التطبيقات لفتح الروابط في المتصفح الافتراضي وليس في Edge على وجه التحديد. ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه التغييرات في التعليمات البرمجية.

هذه المشكلة ليست جديدة، حيث قام Aleksandersen سابقًا بإنشاء برنامج يسمى EdgeDeflector للتحايل على سلوك نظام URL الخاص بـ Edge في نظام التشغيل Windows 10. وينظر البعض إلى هذا السلوك من قبل Microsoft على أنه وسيلة لتفضيل خدماتها الخاصة على خيارات الطرف الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قدمت نظام URL الخاص بها، googlechrome:، لفتح الروابط في Chrome على iOS بدلاً من Safari. قامت Microsoft لاحقًا بتطبيق مخططها الخاص، Microsoft-edge:، للتعامل مع عناوين URL من مكونات نظام Windows. وعلى الرغم من محاولات Brave وMozilla لاعتراض هذه الروابط، منعت Microsoft تطبيقات الطرف الثالث من تجاوز تدخلها.

يعتقد ألكسندرسن أن سلوك Microsoft ينتهك تفضيلات المستخدم وقد يكون من الصعب تمييزه عن السلوك الضار. ويشير إلى أنه كان من الممكن أن تستخدم Microsoft نظام URL الخاص بها بشكل أكثر اقتصادًا في العروض الترويجية أو إدارة حساب Microsoft.

في الختام، لا يزال إصدار Microsoft Windows 11 Insider يفتح الروابط في Microsoft Edge، على الرغم من الوعود باحترام المتصفح الافتراضي للمستخدم. أثار هذا السلوك مخاوف بشأن التفضيل الذاتي وانتهاك تفضيلات المستخدم.

By غابرييل بوتا

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