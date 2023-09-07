تقوم Microsoft بإزالة بطاقة Punch Bonus الشهرية من تطبيق Rewards على Xbox

اتخذت Microsoft قرارًا بإزالة بطاقة المكافأة الشهرية من تطبيق Rewards على Xbox. يأتي ذلك بعد تقليل عدد نقاط Microsoft المكتسبة من البطاقات المثقوبة مؤخرًا. لاحظ المستخدمون أن بطاقة سبتمبر المثقوبة، والتي تظهر عادةً في اليوم الأول من الشهر، مفقودة حاليًا من التطبيق.

نشأت تكهنات بأن البطاقة المثقوبة قد تأخرت وستكون متاحة بمجرد إسقاط مهام Xbox Game Pass الجديدة، لكن هذا لم يحدث. أبلغ فريق دعم Microsoft Rewards أحد مستخدمي Reddit أن العرض غير متوفر حاليًا في بلده. يبدو أن هذه المشكلة تؤثر على المستخدمين في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

لا يزال سبب عدم توفر البطاقة المثقوبة لشهر سبتمبر غير واضح. ومن المأمول أن يتم تأجيله ببساطة وسيظهر قريبًا. سهّلت Microsoft على المستخدمين عرض وإكمال مهام Xbox Game Pass من خلال تقديم علامة التبويب "المكافآت" في تحديث Xbox لشهر سبتمبر.

ومع توفر المزيد من المعلومات، سنطلعك على حالة البطاقة المثقوبة. في غضون ذلك، يتم تشجيع المستخدمين على مراقبة أي تحديثات والتحقق من توفر البطاقة المثقبة.