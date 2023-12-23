النيازك الدقيقة: تهديد صامت لرواد الفضاء في الفضاء

على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، يواجه رواد الفضاء باستمرار الواقع المحفوف بالمخاطر المتمثل في النيازك الدقيقة. تشكل هذه الصخور الفضائية الصغيرة تهديدات غير متوقعة يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للمكونات الحيوية للمحطة. ولتسليط الضوء على الخطر المحتمل، قام رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا بالتقاط آثار تأثير نيزك صغير على الذراع الآلية لمحطة الفضاء الدولية.

على الرغم من أن الاصطدام في عام 2021 أدى إلى ثقب الغطاء الحراري للذراع وضرب ذراع الرافعة، إلا أن الذراع الآلية، المعروفة باسم Canadarm2، تستمر في العمل بشكل طبيعي. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير قوي بالتهديدات الصامتة التي يواجهها رواد الفضاء كل يوم في الفضاء.

ومع ذلك، لم تكن جميع تأثيرات النيازك الدقيقة حميدة. في الشهر الماضي فقط، ضرب نيزك صغير وحدة ناوكا العلمية، مما أدى إلى تسرب سائل التبريد مما أدى إلى تأجيل مهمة السير في الفضاء المقررة. شكّل التسرب مخاطر تلوث لبدلات رواد الفضاء الفضائية وعرّض المهام الحرجة التي تتضمن مهام استعادة العينات والصيانة للخطر. تمت الآن إعادة جدولة هذه المهام في أوائل عام 2024.

لحماية محطة الفضاء الدولية من الأضرار الجسيمة، تستخدم المحطة تدابير مختلفة. يتم إجراء المناورات لتجنب الحطام الفضائي الأكبر حجمًا، وهي ممارسة أصبحت شائعة بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن الخطر الذي يشكله الحطام الأصغر والنيازك الدقيقة التي لا يمكن اكتشافها يظل ثابتًا. تستخدم محطة الفضاء الدولية درع Whipple لتشتيت قوة التأثير ومنع انخفاض الضغط في وحداتها المضغوطة.

علاوة على ذلك، يتم إحراز تقدم في التكنولوجيا لتحسين قدرات الكشف عن أجهزة تتبع الحطام الموجودة في المدار. تهدف هذه التطورات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتزويد رواد الفضاء بمعلومات قيمة للتخفيف من التأثيرات المحتملة. يخضع رواد الفضاء، مثل رائد الفضاء المذكور آنفًا في وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موجينسن، لتدريب شامل على إجراءات الطوارئ للاستعداد لأي تأثيرات غير متوقعة قد تعرض سلامة المحطة للخطر.

ومن المتوقع أن يبقى موجنسن، في مهمته الفضائية الثانية، في المدار حتى فبراير 2024 قبل أن يعود إلى الأرض على متن كبسولة SpaceX Dragon. ومع استمرار رواد الفضاء في مواجهة مخاطر النيازك الدقيقة، ستلعب الأبحاث الجارية والابتكارات التكنولوجية دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامتهم وسلامة محطة الفضاء الدولية.