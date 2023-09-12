لم تكن جولة Dead & Company الأخيرة لعام 2023 نجاحًا ماليًا فحسب، ولكنها تمثل أيضًا تتويجًا لظاهرة ثقافية واجتماعية بدأت مع Grateful Dead منذ ما يقرب من ستة عقود. تم التعرف على هذا الإنجاز المهم في أمريكانا في مقال مميز في صحيفة نيويورك تايمز. طوال الجولة، استخدمت شركة Dead & Company نظام تعزيز Meyer Sound الذي توفره شركة UltraSound، باستخدام مكبرات الصوت ذات التنسيق الخطي الكبير من Meyer Sound PANTHER.

سمحت تعدد الاستخدامات والقدرة على التكيف لمكبرات الصوت PANTHER بالانتقال السلس بين أنواع الأماكن المختلفة في الجولة. يتكون النظام الرئيسي لعروض الملاعب من أربع مصفوفات PANTHER رئيسية مع أبراج تأخير إضافية لتغطية أفضل في الصفوف الخلفية. تم تحقيق قوة الجهير العميق من خلال مصفوفات نهاية النار المزدوجة ومكبرات الصوت الأرضية. يتضمن نظام النطاق القابل للطي مجموعة من مكبرات الصوت Meyer Sound لضمان جودة صوت ممتازة.

لقد أشاد المعجبون باستمرار بجودة الصوت في حفلات Dead & Company، حيث أشاد الكثيرون بالصوت باعتباره أفضل ما سمعوه على الإطلاق. وهذا دليل على خبرة وتفاني طاقم UltraSound بأكمله، بما في ذلك مهندسي النظام، ومهندسي المراقبة، وتقنيات PA، وتقنيات التأخير. لقد كانت الشراكة بين UltraSound وMeyer Sound وGrateful Dead محورية في تقديم صوت عالي المستوى للجماهير.

وبالنظر إلى المستقبل، هناك شعور بالاكتمال ولكن ليس بالنهاية بالنسبة لديريك فيذرستون، مدير الرحلة/خليط FOH. في حين أن الجولة الأخيرة قد تمثل نهاية حقبة، فإن مستقبل الفرقة وأعضائها غير مؤكد. ومع ذلك، فإن الشراكة الدائمة بين Meyer Sound وGrateful Dead تضمن أنه لا يزال هناك المزيد في المستقبل، سواء من حيث الموسيقى أو تكنولوجيا الصوت المبتكرة.

المصادر: يتشابك الإرث الدائم لـ The Grateful Dead مع أنظمة الصوت Meyer