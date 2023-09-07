كبير مسؤولي الخصوصية في Meta: التنقل في مفارقة الخصوصية

لقد خلقت لوائح الخصوصية وزيادة الوعي بين المستهلكين والشركات مشهدًا معقدًا في عالم التكنولوجيا. تدرك شركات مثل Meta أهمية حماية البيانات وتقوم بتطوير نهجها تجاه الخصوصية واستخدام البيانات. بينما تسعى Meta إلى البناء بشكل مدروس، يلعب ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية للمنتجات في Meta، دورًا حاسمًا في ضمان تدفق بيانات الخصوصية في كل ما تطوره الشركة.

يقوم بروتي وفريقه بتقييم تدفقات بيانات الخصوصية في الأجهزة والتطبيقات والأدوات لصياغة سياسات الخصوصية وإجراء مراجعات الخصوصية ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ. هدفهم ليس فقط الالتزام باللوائح ولكن أيضًا إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم. بينما يركز فريق آخر على مسائل السياسة والإستراتيجية، فإن Protti وفريقه هم القوة البرية التشغيلية، حيث يقومون بمواءمة منتجات وخدمات Meta مع مهمتهم وأهداف الخصوصية.

يجلب بروتي ثروة من الخبرة إلى دوره في ميتا. في السابق، كان يقود تسويق المنتجات لشراكات Meta ومجموعات المنتجات، بما في ذلك الوسائط والألعاب وأماكن العمل وفرق الاتصال. كما شغل أيضًا مناصب قيادية في Guggenheim Digital Media وYahoo، حيث شغل منصب المدير القطري لشركة Yahoo Canada ورئيس موظفي الرئيس التنفيذي. بدأت مسيرة بروتي المهنية في شركة ماكينزي آند كومباني في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمعرفة المزيد حول جهود الخصوصية التي تبذلها Meta، سينضم Protti إلى TechCrunch Disrupt 2023 في سان فرانسيسكو لإجراء محادثة جانبية بعنوان "التنقل في مفارقة الخصوصية مع كبير مسؤولي الخصوصية في Meta". تعد هذه الجلسة بتقديم رؤى قيمة حول كيفية تعامل Meta مع تعقيدات الخصوصية في المشهد التكنولوجي الحديث.

سيتم عقد TechCrunch Disrupt 2023 في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، ويمكن للمهتمين شراء التذاكر الآن. يمكن للشركات المهتمة برعاية الحدث أو العرض فيه الاتصال بفريق مبيعات الرعاية في TechCrunch.

مصادر:

- تعطيل تك كرانش 2023.