تحديث Meta Quest v57 يوفر إمكانية تخصيص الصور الرمزية والمزيد

أصدرت شركة Meta مؤخرًا تحديث Meta Quest v57 لسماعات الواقع الافتراضي Quest، حيث تقدم مجموعة من الميزات والتحسينات المثيرة. إحدى الترقيات الأكثر أهمية في هذا التحديث هي أداة إنشاء الصور الرمزية المحسنة، مما يوفر للمستخدمين خيارات تخصيص أفضل لضبط مظهرهم الافتراضي.

مع تحديث الإصدار 57، أصبح لدى المستخدمين الآن القدرة على تخصيص الصور الرمزية الخاصة بهم بطرق لم تكن متوفرة من قبل. يمكنهم إضافة تسليط الضوء على شعرهم، واختيار ألوان أساسية محددة للشعر باستخدام شريط التمرير، وحتى اختيار لون حواجبهم. وقد لاقت هذه التحسينات طلبًا كبيرًا من قبل المستخدمين، وقد قامت Meta الآن بتلبية مطالبهم.

في منشور مدونتهم للإعلان عن ميزات التخصيص الجديدة، ذكرت Meta: "مع الإصدار 57، نطرح تحديثًا جديدًا للصور الرمزية الخاصة بنا للمساعدة في جلب هذه التفاصيل والمزيد إلى الحياة. الآن ستتمكن من ضبط أشياء مثل شعرك ولون حواجبك، وضبط لون بشرتك بدقة أكبر، وإضافة الماكياج وطلاء الوجه، وجعل شخصية الواقع الافتراضي الخاصة بك تعكس بشكل أفضل كيف ترى نفسك في الحياة الواقعية.

في حين أن ميزة تخصيص الصورة الرمزية هي أهم ما يميز التحديث، إلا أن هناك إضافات أخرى مثيرة نتطلع إليها أيضًا. إحدى هذه الميزات هي Horizon Feed، والتي ستكون بمثابة مركز للعثور على المحتوى ذي الصلة باهتمامات المستخدمين وشغفهم. يمكن للمستخدمين اكتشاف ألعاب وتطبيقات ومقاطع جديدة لاستكشافها من خلال هذه الخلاصة، لتحل محل علامة التبويب "استكشاف" في اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث القدرة على إلغاء إرسال الرسائل المصورة، مما يسمح للمستخدمين بسحب الرسائل غير المقصودة أو تلك المرسلة إلى الشخص الخطأ. يتم حاليًا طرح هذه الميزة للمستخدمين في العديد من البلدان بما في ذلك أستراليا وكندا وأيسلندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، يتيح تحديث الإصدار 57 إمكانية التنقل بحرية في Horizon Home. في السابق، كان المستخدمون مقتصرين على نقاط اتصال محددة مسبقًا للحركة في Horizon Home. الآن، يمكن للمستخدمين استكشاف بيئتهم المنزلية بحرية، على الرغم من تطبيق بعض القيود. على سبيل المثال، لا يمكن للمستخدمين التنقل عبر الجدران أو الأثاث أو الكائنات الافتراضية مثل Avatar Mirror، ويجب عليهم الحفاظ على مسافة آمنة من الصور الرمزية الأخرى.

يتم طرح هذه الميزات تدريجيًا للمستخدمين ومن المتوقع أن تصل إلى جميع المستخدمين في الأيام المقبلة. يعمل تحديث Meta Quest v57 على تحسين تجربة الواقع الافتراضي بشكل عام، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في الصور الرمزية الخاصة بهم ويقدم ميزات جديدة ومثيرة لاكتشاف المحتوى والتواصل.

مصادر:

- ميتا

– ملخص تحديث Meta Quest v57.