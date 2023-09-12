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تقدم Meta ميزات وتحسينات جديدة لسماعات الرأس Quest مع تحديث الإصدار 57

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تقدم Meta ميزات وتحسينات جديدة لسماعات الرأس Quest مع تحديث الإصدار 57

كشفت شركة Meta عن أحدث تحديث لبرنامجها، v57، لسماعات الواقع الافتراضي Meta Quest. يجلب التحديث مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. تتضمن الإضافات الملحوظة خيارات موسعة لتخصيص الصور الرمزية، والقدرة على إلغاء إرسال الرسائل، وروابط المجموعة، والتنقل الحر في Horizon Home، وموجز استكشاف تم تغيير علامته التجارية.

أحد التحديثات الرئيسية هو خيارات تخصيص الصورة الرمزية الموسعة. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى أشرطة تمرير الألوان، مما يسمح لهم بتخصيص لون بشرتهم ولون شعرهم ولون حواجبهم بدقة أكبر. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء صور رمزية تشبه إلى حد كبير مظهرهم الواقعي. قدمت Meta أيضًا خيارات جديدة للمكياج وطلاء الوجه لمزيد من التخصيص.

بالإضافة إلى تخصيص الصورة الرمزية، يقدم تحديث v57 القدرة على إلغاء إرسال رسائل الصور في الواقع الافتراضي وتطبيق Meta Quest للهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين الآن المرور فوق الرسالة وتحديد "إلغاء إرسال الرسالة" لإزالتها. سيتلقى كل من المرسل والمستلم إشعارًا بعدم إرسال الرسالة. هذه الميزة متاحة حاليًا في بلدان محددة.

لقد سهلت Meta أيضًا على المستخدمين التواصل مع الأصدقاء ودعوتهم للانضمام إلى المجموعات. يمكن الآن إنشاء روابط المجموعة ومشاركتها داخل الواقع الافتراضي أو من خلال منصات المراسلة مثل Instagram أو Facebook. يمكن للمستخدمين أيضًا دعوة مجموعات إلى التطبيقات من علامة التبويب "الأشخاص"، مع عرض الدعوة في الدردشة الجماعية لسهولة الوصول إليها. سيتم الآن فتح قائمة جهات الاتصال تلقائيًا عند تشغيل سماعة الرأس.

تتضمن التحديثات الأخرى التنقل الحر في Horizon Home، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل الفوري واستكشاف بيئاتهم المنزلية الافتراضية بحرية. تمت إعادة تسمية موجز الاستكشاف ليصبح Horizon Feed ليتوافق مع العلامة التجارية Horizon Worlds. قامت Meta أيضًا بإجراء تحسينات على تسجيل الفيديو، وتعدد المهام، وتعطيل تحذير الحدود في بعض التطبيقات ذات تجارب الواقع المختلط.

يتم حاليًا طرح تحديث الإصدار 57 على سماعات الرأس Meta Quest Pro وMeta Quest 2، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من الميزات في حدث Meta's Connect في وقت لاحق من هذا الشهر.

مصادر:
– ملاحظات الإصدار Meta Quest v57

By مامفو بريشيا

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