يسمح التحديث الأخير لـ Meta بتخصيص أفضل للصورة الرمزية على سماعات الرأس Quest VR

قدمت Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook، تحديثًا جديدًا لسماعات الرأس Quest VR الخاصة بها، مما يوفر خيارات تخصيص محسنة للصور الرمزية. يتيح تحديث الإصدار 57 للمستخدمين ضبط مظهر الصورة الرمزية الخاصة بهم، بما في ذلك لون الشعر والحاجبين وتعديل لون البشرة واختيارات الماكياج وطلاء الوجه.

يهدف التحديث إلى تعزيز تجربة الواقع الافتراضي من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء صور رمزية تعكس حياتهم الواقعية بشكل أفضل. قبل التحديث، كان المستخدمون مقتصرين على الاختيار من بين مجموعة من ألوان الشعر المحددة مسبقًا، بينما يتيح الإصدار 57 من أشرطة التمرير تحديد لون الشعر الأساسي وإبرازاته. تمت أيضًا إضافة خيارات مكياج إضافية، مثل أحمر الخدود وطلاء الوجه.

مع التقديم القادم لأرجل الصورة الرمزية، من المتوقع أن تتحسن الجودة الإجمالية للصور الرمزية لـ Meta بشكل ملحوظ. يتضمن تحديث الإصدار 57 أيضًا تحسينات أخرى، بما في ذلك القدرة على إلغاء إرسال الرسائل المصورة، وإعادة تسمية موجز Explore ليصبح موجز Horizon، وإزالة البث المتزامن لتطبيق Quest للهاتف المحمول على أجهزة iPhone.

من المتوقع أن يكشف حدث Meta's Connect، المقرر عقده يومي 27 و28 سبتمبر، عن المزيد من تحديثات البرامج لسماعة الرأس Quest. من المتوقع أن يقدم الحدث مزيدًا من التفاصيل حول لعبة Quest 3 المُشاعة بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول Horizon Worlds المرتقب، بعد الإعلان التشويقي الأخير لـ Meta حول أخبار Horizon Worlds على مدونتهم.

مصادر:

- جاي بيترز، ذا فيرج

- مدونة ميتا: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/